賑濟烏克蘭 總統府資政辜寬敏捐百萬美元

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（中央社記者賴于榛台北11日電）賑災基金會今天指出，截至上午8時10分，賑濟烏克蘭專戶累計收到新台幣5億2972萬善款，其中有22筆超過百萬元。基金會昨天更收到1筆100萬美元捐款，來自總統府資政辜寬敏。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。

基金會今天發布新聞稿指出，截至上午8時10分，捐款共累計5億2972萬，其中實體帳戶收到4億零907萬元，線上多元支付平台則收到1億2065萬元，累計捐款人數8萬7060人。

基金會今天也公布，截至今天為止，累計超過百萬元的大額捐款共22筆，包括車王電子、直得科技、美琪瑪國際、台灣鋼鐵、台灣菸酒、包昇數位文化、鎮國基金會、崇友文教基金會、中華電信等組織或企業。

昨天基金會收到100萬美元、折合新台幣約2831萬元的捐款，今天公布捐款者為總統府資政辜寬敏。

基金會也說，財政部響應外交部號召，率所屬公股事業機構聯合籌措3000萬元，將全數捐入外交部透過財團法人賑災基金會所設立的「賑濟烏克蘭專戶」運用。

基金會表示，這次捐款免收「賑濟烏克蘭專戶」捐款跨行手續費，且追溯自3月2日。

至於捐款截止時間，基金會表示，4月1日將截止捐款，其中線上多元支付刷卡服務將於4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款則將於3月27日晚間11時59分先行關閉，請有意捐款的民眾把握時間。（編輯：翟思嘉）1110311