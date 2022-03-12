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國父逝世97週年 駐新加坡代表晚晴園獻花致敬

2022/3/12 12:41（3/12 12:46 更新）
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紀念國父孫中山逝世97週年，駐新加坡代表梁國新12日到晚晴園獻花致敬。他表示，雖然受疫情影響，儀式規模縮小，仍盼藉此表達敬意。中央社 111年3月12日
紀念國父孫中山逝世97週年，駐新加坡代表梁國新12日到晚晴園獻花致敬。他表示，雖然受疫情影響，儀式規模縮小，仍盼藉此表達敬意。中央社 111年3月12日
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（中央社台北12日電）紀念國父孫中山逝世97週年，駐新加坡代表梁國新今天率僑界和台商代表到晚晴園獻花致敬。梁國新表示，雖然受疫情影響，儀式規模縮小，仍希望藉此向當年革命先輩的犧牲奉獻表達敬意。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，與去年一樣，今年仍舉辦小規模紀念儀式，約20人參與，是往年的一半左右。與會人士包括旅星僑界、台商代表及駐新加坡代表處官員等。

梁國新向國父銅像獻花致敬後致詞表示，國父的革命事業歷經17年光陰、10次起義失敗，終於在第11次武昌起義推翻滿清帝制，建立亞洲首個民主共和國。

他說，國父領導革命的歲月中，曾4次下榻現在的晚晴園，更有3次起義行動是在晚晴園策劃。

梁國新指出，孫中山南洋紀念館的展覽室裡有一幅油畫「華僑是革命之母」，描繪1907年孫中山在新加坡牛車水向當地人民宣揚革命思想的場面。畫中包括礦工、農民、膠工、婦女及小孩等100多人，栩栩如生、令人動容。

他表示，此時除了在晚晴園紀念國父倡導革命、創建民國，也藉此儀式向當年各行各業革命先輩的犧牲奉獻，表達最高敬意。

晚晴園原為新加坡富商張永福擁有的2層樓別墅，本來是買來供母親養老，後來成為孫中山在南洋的革命基地。經修復後，成為「晚晴園—孫中山南洋紀念館」，介紹他在南洋的革命事蹟，以及為華人社群帶來的深遠影響。（編輯：馮昭）1110312

紀念國父孫中山逝世97週年，駐新加坡代表梁國新12日率旅星僑界及台商代表、駐星代表處官員等人到晚晴園向國父銅像獻花致敬。中央社 111年3月12日
紀念國父孫中山逝世97週年，駐新加坡代表梁國新12日率旅星僑界及台商代表、駐星代表處官員等人到晚晴園向國父銅像獻花致敬。中央社 111年3月12日
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