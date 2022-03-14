12至17歲疫苗第3劑 蘇貞昌：指揮中心規劃種類及時程

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（中央社記者陳俊華台北14日電）行政院長蘇貞昌今天說，鼓勵65歲以上長者施打疫苗，目前國內各種疫苗都充足，請民眾踴躍施打；12到17歲學生第3劑疫苗的種類及施打時程，請指揮中心依專家學者意見妥為規劃。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時20分召開擴大防疫會議，針對國內外疫情以及疫苗施打情形等議題進行討論。

指揮中心指出，因部分國家放寬防疫措施，全球疫情略為上升10%，鄰近國家地區疫情仍屬嚴峻；境外移入病例持續增加，對國內社區風險具有威脅性，建議應持續嚴守邊境。

國內疫情部分，指揮中心說，雙北及台南雖有家庭及社區群聚案例及社區感染風險，但規模有限，近一週（3月7日到13日）本土新增病例26例，較前一週（2月28日到3月6日）新增33例，下降21%，整體疫情仍在可控範圍中。

指揮中心指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為83.18%，第二劑為77.61%，第三劑為46.57%，累計接種超過4854萬人次，其中65至74歲長者施打情形，第一劑為86.3%，第二劑為82.3%，第三劑為65.7%。

至於75歲以上長者部分，第一劑為75.6%，第二劑為69.9%，第三劑為52.3%。7日起到4月10日加碼實施65歲以上長者接種疫苗者，地方政府可提供新台幣500元以下衛教品，呼籲長者踴躍施打疫苗。

蘇貞昌表示，上午他前往台大醫院施打第3劑疫苗，並宣傳鼓勵長者施打疫苗的相關措施，感謝指揮中心以民眾健康為優先，從各種管道取得疫苗，現在國內各種疫苗都準備充足，請民眾踴躍施打。12到17歲學生第3劑疫苗的種類及施打時程，請指揮中心依專家學者意見妥為規劃。

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蘇貞昌指出，有關最近本土疫情零星個案，請指揮中心適時提供地方政府必要協助，經過這次疫情經驗，顯見指揮中心所訂專業防疫指引，足以有效對抗疫情、守住民眾安全。

蘇貞昌也說，民眾的公衛觀念在指揮中心2年多來記者會詳細說明下，已有顯著提升，請指揮中心持續宣導，例如癌症及重大疾病的定期篩檢觀念，除能達到及早發現、及早治療目標，也能減輕醫療資源負擔，藉此強化全民公衛素養。（編輯：翟思嘉）1110314