藍抗議蘇貞昌反質詢要求協商 不排除暫停總質詢

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（中央社記者王承中、王揚宇台北14日電）行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前在立法院總質詢因停電議題互嗆，國民黨團將要求立法院長游錫堃召集協商，抗議官員反質詢。民進黨團書記長陳歐珀表示，尊重，但質詢跟回答是對應的關係，不能說官員對應就解釋為反質詢。

國民黨立委蔣萬安11日在立法院會質詢指行政院長蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌備詢時回應，故總統蔣經國和國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸。雙方陣營連日來也是隔空言詞交鋒，戰火並未停歇，引發各界關注。

國民黨立法院黨團由於不滿蘇貞昌及各部會首長列席立法院會備詢時屢次反質詢，不排除將暫停新會期的總質詢，做為抗議手段。

國民黨團今天上午召開黨團幹部會議商討，曾銘宗在會後接受中央社記者訪問時表示，會中決議先讓總質詢繼續走，黨團會再觀察，若蘇貞昌一再反質詢，違反立法院職權行使法的規定，不排除發動更強的抗爭。

曾銘宗也指出，國民黨團今天將發文給游錫堃，要求召集朝野黨團協商，研商有關於行政官員到立院備詢卻反質詢的問題，並要求立法院長、副院長主持會議去若發現官員反質詢時，就應該要予以制止。

曾銘宗表示，立法院職權行使法第25條規定，除機密外，列席備詢的官員對於立委質詢的答復，不得超過質詢範圍以外，若有違反，會議主席必須要予以制止。但是目前看來，對於蘇貞昌及行政官員的反質詢，游錫堃、立法院副院長蔡其昌在主持院會時卻都不處理。

民進黨立法院黨團書記長陳歐珀接受中央社記者訪問時表示，對於國民黨團要發文請游錫堃召集朝野協商，這是國民黨團的權利，予以尊重；不過，總質詢是立委的職權、理性問政是全民的期待，質詢跟回答是對應的關係，不能說官員對應就解釋為反質詢。

陳歐珀說，蔣萬安以敢不敢、做不做得到等，一再做逼迫式的質問，引起反質詢爭議；然而，維持台灣用電安全與正常運作，是行政院責無旁貸的責任，因此他認為實踐比承諾重要、做比說還重要，真的不必做口角之爭，也希望可以理性問政，大家就事論事，討論如何把事情做得更好才對。

民進黨團幹事長鄭運鵬則表示，質詢台和備詢台一樣大，沒有誰大誰小、誰輸誰贏的問題，只有權利義務和政治評價的問題。備詢人有回答的義務，質詢立委沒有回答備詢人提問的義務。所以，立委不備詢，當然沒什麼反質詢這回事。（編輯：蘇龍麒）1110314