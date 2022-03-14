幻象2000失事飛官獲救 母校高中導師鬆了一口氣

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）1架幻象2000戰機台東外海失事，飛官黃重凱跳傘獲救，黃重凱的高中導師侯富議獲知學生平安，鬆了一口氣，他說，黃重凱個性和善，與同學相處和樂，物理、英文成績突出。

國立嘉義高中校長陳元泰今天轉述黃重凱的導師侯富議說法，黃重凱是侯富議到嘉中第1次擔任班級導師的學生，侯富議是物理老師，黃重凱的物理科成績又特別突出，因此，對黃重凱的印象深刻，今天看見當年的學生發生戰機失事時特別關注，後來獲知平安獲救，侯富議鬆了一口氣。

侯富議指出，黃重凱個性和善，與同學相處和樂，在校成績中上，物理、英文成績比較突出，因立志要當飛官而報考軍校，黃重凱與其他2名同學擔任畢業紀念冊的編輯委員，在紀念冊的個人照片特別留下「叫我飛官」。

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黃重凱就讀嘉義市北興國中時成績也相當優秀，現任校長張仁澤表示，黃重凱的國中導師已退休，但從黃重凱國中3年、每科幾乎都90分以上的成績單看來，成績十分優異，導師的評語大都為勤學好問、敦厚誠實、樂觀進取。

1架幻象2000單座戰機上午執行戰備演訓任務時，在台東外海失聯，中校飛官黃重凱跳傘獲救意識清醒，已送台東馬偕醫院救治，並向家屬報平安。（編輯：戴光育）1110314