幻象飛官獲救 空軍：掌握跳傘時機做出好示範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）空軍一架幻象戰機今天失事，飛行員成功跳傘獲救，外界關注跳傘時機點。空軍表示，此次跳傘高度於幻象原廠建議的高度2000呎下進行，因此不管是跳傘決心或事前的準備動作，都做了很好的示範。

新竹空軍基地1架幻象2000戰機（機號2017），上午在台東外海失事，飛官黃重凱中校成功跳傘，後送醫院檢查後無大礙，軍方初步判斷為機械故障，但確切肇因仍待打撈機體、訪談飛官後才能釐清。

由於此次幻象飛官成功彈射，外界關注成功彈射的時機點。

空軍司令部督察長柳惠千少將在下午記者會提到，此次飛官是在有準備情況下完成跳傘，因此得以在最短時間內獲救且沒有明顯外傷。另外，幻象機的建議跳傘高度是2000呎，飛行員跳傘時高度也約2000呎；因此，不管在跳傘決心及跳傘前準備動作，都做了很好示範。

空軍人士告訴中央社記者，此次彈射得以成功，目前初步判斷除了飛官冷靜處置得宜，戰機也處於平飛狀態，在高度、姿態無虞情況下成功跳傘，過去多名飛官彈射後未能生還，主因不外乎彈射時機太晚，或者受限於彈射姿態。

空軍司令部過去曾經提到，已殉職的F-5戰機飛官朱冠甍中校在民國109年彈射失敗，初步判斷就是因戰機姿態向右傾斜、彈射時對著海面，座艙罩雖已脫離，但可能人員身體撞擊戰機隔框或機身重傷，又或是張傘過程未產生足夠拉力，導致人員撞擊海面受死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，飛安專家許邁德曾以「先進彈射座椅，戰機飛行員護身符」為題投書青年日報。他指出，法製幻象2000、美製F-5（改裝後）等型戰機配置英國馬丁貝克產品，F-16戰機則配置美國先進概念彈射座椅。

許邁德表示，檢視彈射跳傘逃生的存活率，除了與彈射座椅的性能有關，更重要的是彈射時的飛行高度、速度，以及姿態等限制。早期戰機彈射座椅的最低安全限制，大都為平飛或爬升中、高度1500呎、時速150浬，隨後大都加強彈射火箭的動力系統，陸續提升為零高度、零速度（零零彈射），唯一的安全限制，是戰機不能倒飛與大角度下降率。（編輯：楊凱翔）1110314