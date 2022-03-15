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幻象2000失事
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幻象2000失事3/16

幻象失事停飛特檢 邱國正：戰備巡弋任務不會中斷

2022/3/15 12:45
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（中央社記者范正祥台北15日電）空軍一架單座幻象2000戰機昨天在台東外海失事，飛行官黃重凱中校平安獲救。國防部長邱國正今天說，幻象戰機昨天在台東外海失事之後，幻象戰機已全面停飛執行特檢，同時暫停F-16、IDF經國號等機型訓練，但是戰備巡弋任務不會中斷。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳以信質詢時關切昨天發生幻象戰機失事，以及台南空軍基地一架雙座IDF經國號戰機進行例行訓練後降落時出現輪胎胎壓不足情形，由基地派人員機具拖回機棚檢修，機上2名人員沒有受傷。

至於昨天台南空軍基地一架雙人座IDF經國號戰機進行例行訓練後降落時出現輪胎胎壓不足情形，邱國正說，是因為資深人員帶一位資淺人員做降落，降落前發覺防滑煞車系統有問題，燈亮了，但是假如人員熟練，操作踩煞車的力度會拿捏。

邱國正指出，不能怪罪資淺人員，但是代表一些飛安事件是人為因素比較多，就算天候或機械造成，人員操控訓練也有影響，這部分會持續強化訓練。

對於昨天發生幻象戰機失事，行政院長蘇貞昌答詢時說，幸好飛官跳傘獲救，對於資深飛行教官黃重凱中校奮勇執行公務保家衛國，特別表示敬佩。他也提及，對於相關事故，國防部依總統蔡英文指示，就相關情形一定要查清楚。（編輯：蘇龍麒）1110315

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