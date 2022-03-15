趙少康：建議國民黨組臨時中常會通過常委改革方案

（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨將提出中常委選舉改革方案，中廣董事長趙少康今天說，凍結現在的中常會，組織一個臨時中常會，通過一個改革辦法，這才比較可行，若不照他的方法，通過的也只是半調子改革方案。

國民黨日前舉辦中常委選舉，但賄選、換票傳聞不斷，為解決中常委選舉出現的問題，黨中央預計明天提出改革方案，方向包括採分區制，具有公職或民代身分者至少過半，以及適當降低席次等。

趙少康今天在接受媒體訪問時建議，這次中常委選舉選風不好，可以打鐵趁熱，凍結現在的中常會，組織一個臨時中常會，通過一個改革辦法，這比較可行，若不照他的方法，通過的也只是一個半調子改革方案。

趙少康說，要現在的中常會通過改革方案，等於是自殺，不人道也不合理，只能小改不可能大改；現在既然發生問題，就是凍結然後徹底調查，不可以到時候只抓一、兩個人出來當替死鬼，這沒辦法平息眾怒。黨中央既然規定中常委候選人不能參加換票聯盟，就該落實。

對媒體報導，有國民黨中常委指趙少康過去是新黨的人，並沒有在國民黨內，國民黨不需要被趙少康指指點點一事，趙少康回應，他過去是國民黨的人，籌組的新黨則是真正的國民黨，新黨後來怎麼變，那是另外一件事；國民黨的興革，任何黨員都有責任，他是黨員就有責任提出，若裝聾作啞，就是沒盡到責任。

趙少康強調，黨中央要採納他意見就採納，不採納就不採納，他只是提出建議；社會上不覺得國民黨中常委很重要，所以沒有很大的關切，但國民黨要小心，不要從社會不關切中常會，到連國民黨都不關切，這才是國民黨要擔心的事情，國民黨若不能振衰起敝，要再執政不容易，所以要徹底改革。（編輯：林淑媛）1110315