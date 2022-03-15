幻象戰機飛官黃重凱獲救 台東軍服站轉達各界關懷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

幻象2000飛行官黃重凱14日執行例行戰訓任務時遇機械故障，彈射跳傘平安獲救。台東縣軍人服務站長曾仁政 （左）15日前往慰問黃重凱雙親，轉達各界關心。（曾仁政提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣15日電）1架幻象2000戰機昨天在台東外海失事，飛行官黃重凱中校跳傘平安獲救。台東縣軍人服務站長曾仁政今天慰問黃重凱雙親，表達各界關心和國人的肯定。

曾仁政今天發布訊息表示，因疫情關係無法進入醫院探視黃重凱中校，他偕同台東軍人服務站顧問團東方快輪負責人薛登原，在第2、7聯隊人員陪同下，前往志航基地向黃重凱雙親表達各界的重視和關心，並致送慰問金。

曾仁政說，除關心黃重凱身體狀況及話家常，祝褔早日康復外，他也感謝國軍保疆衛土的付出，受到國人的肯定，但也凸顯軍人承擔保國衛民職責的當下，承受了難以想像的訓練風險。

新竹縣軍人服務站亦捐助慰問金，啟動連線服務，委由曾仁政代表致送。（編輯：郭諭儒）1110315