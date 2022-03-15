蔡總統：持續與民主伙伴團結支持烏克蘭反侵略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北15日電）總統蔡英文今天出席「國際大屠殺紀念日」活動，她表示烏克蘭正承受威權侵略的可怕後果，大家感到震驚悲痛，但也受到烏克蘭決心感動，台灣將持續與民主伙伴團結合作，共同反對入侵烏克蘭。

台灣民主基金會與以色列及德國駐台辦事處今天在台北賓館共同舉辦「國際大屠殺紀念日」活動，出席者包括蔡總統、外交部長吳釗燮，兼任台灣民主基金會董事長的立法院長游錫堃，以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi），德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）。

活動開場由表演團體「Beit Shalom Japan」演唱希伯來文歌曲，以色列拉比誦讀祈禱文，並舉行點燭儀式。家人也是屠殺受難者的柯思畢代表點亮第一根蠟燭，接續由許佑格、游錫堃、吳釗燮、蔡總統陸續點燭。

蔡總統致詞時表示，台灣一直努力揭發威權統治暴行，今年是228事件75週年，當年暴行至今仍是人民心中的陰影，行政院即將成立新的單位，讓轉型正義成為行政院優先要務。

蔡總統表示，烏克蘭正經歷二次世界大戰以來從未有的重創，台灣民主先賢蔣渭水曾說「同胞應團結，團結真有力」，團結是克服障礙的必要條件，台灣必須捍衛民主人權價值，台灣將持續與民主伙伴合作，為下一代留下更美好的世界。

世界大屠殺紀念中心主席戴陽（Dani Dayan）以影片致詞指出，台灣紀念大屠殺的活動意義很重要，象徵人權不分國界，儘管距離遙遠，但是理念相近，大屠殺給人們的教訓是，種族主義、仇外情緒的火花，都應在一開始就撲滅。

許佑格表示，瞭解過去才能知道未來，必須確保歷史不被遺忘，今日人類肩負「絕不重蹈覆轍」的責任，戰爭往往伴隨種族滅絕，現在歐洲正爆發俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，暴行受害者包括婦女小孩跟猶太倖存者，大家在此紀念大屠殺的同時，也是共同承諾打造一個和平世界。

柯思畢講述太太的祖母莉雅（Lea）奇蹟逃過納粹毒氣室的經歷，強調當時猶太人的命運就像風中落葉，無法自己掌握，現在他們在台灣感到安全，很感謝台灣，他很高興看到台灣與猶太族群一直互相友好理解。

2005年聯合國大會將1月27日訂為國際大屠殺紀念日，以紀念在二戰遭納粹屠殺的猶太人。（編輯：林興盟）1110315