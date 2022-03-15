談時代革命 賴清德：台灣前途由全體台灣人決定

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今天釋出副總統賴清德專訪。賴副總統提及紀錄片「時代革命」觀後感，希望台灣能夠珍惜現在的自由與民主，也強調台灣的前途由全體台灣人決定。

賴副總統在專訪中提到，看完「時代革命」後，又看到烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，台灣人應該要感謝幾十年來曾經為台灣爭取民主自由、人權犧牲奉獻的前輩，自由不是沒有代價，台灣人現在的責任就是要守護主權、確保民主，確保台灣人民有決定未來前途的機會，台灣的前途由2300萬人決定。

賴副總統表示，感佩烏克蘭人的勇氣和團結，無論老少都一起對抗極權、守護家園，烏克蘭為了經濟發展和人權、自由，抵抗極權國家的侵略，因而和歐洲其他民主國家結盟，是為了保護自己。

賴副總統認為，台灣人必須要在香港抗中，以及烏俄情勢中有所反思，除了要有基本的國防，也要與民主國家結盟，來維持印太區域的和平跟穩定。

賴副總統也在節目中分享他日前出訪宏都拉斯的經驗指出，出訪前，他與總統蔡英文、外交部長吳釗燮以及駐美大使蕭美琴針對各種狀況做沙盤推演，感謝外交部多方協調和安排，才能讓出訪行程順利完成。

他說，而在全球疫情嚴重的狀況下，「台灣模式」受到各國關注，國際上都肯定台灣是一股「善良的力量」，這讓他感到驕傲。

對於美國拜登政府特使團，以及美國前國務卿蓬佩奧近期先後訪台，賴副總統說，這對台灣的意義重大，除了向台灣社會傳達美國的支持，也讓國際社會清楚知道，美國對於印太和平有不容質疑的擁護，並透露台美之間會在國防、外交上有更深切的合作關係。

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此外，主持人詢問，怎麼看待在野黨唱衰台灣的言論；賴副總統認為，無論哪個政黨，都應該要建立以國家利益為優先的政黨文化，而非為了政治利益去違反普遍的民意共識，他相信台灣人的民主素養，可以辨別執政黨所作所為是否正確，也能判斷在野黨的監督是否合理。

賴副總統也在節目中回應網友提問，針對髮型問題，他說自己其實並非中分，平時也不會特別處理造型。至於網路上常見的食物大戰，賴副總統表示，火鍋會放芋頭，也會吃三色豆，但是不喜歡香菜，還會提醒老闆不要加香菜。（編輯：林興盟）1110315