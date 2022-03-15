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民進黨徵詢小組走訪基層 決議江聰淵選宜蘭縣長

2022/3/15 20:56
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）民主進步黨宜蘭縣黨部今天表示，民進黨中央選對會宜蘭縣徵詢協調小組今天到宜蘭聽取民意，一致同意年底縣長參選人為宜蘭市長江聰淵，將把決議向中央黨部選對會回覆。

民進黨宜蘭縣黨部表示，民進黨中央選對會宜蘭縣徵詢協調小組召集人洪耀福等人，今天下鄉走訪縣內各從政黨員及重要幹部，一致同意決議將向中央黨部選對會回覆「宜蘭縣長的共識人選為宜蘭市長江聰淵」，同時也於會中聆聽地方對於2022選情的重要建議，讓中央黨部能夠針對今年底的公職選舉整體規劃。

江聰淵告訴中央社記者，雖然黨內真正的縣長提名程序，要到30日才會走完，但因為縣黨部的第4、第5類公職人員登記提名作業已經開跑，且這些選舉與縣長選舉息息相關，因此他將提前布局，扮演母雞角色，整合各鄉鎮長、議員等參選人，營造民進黨團結。唯有提早規劃、整合，才有助於勝選。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，將尊重地方多數民意而努力，江聰淵擔任過縣議員，2屆市長也將任滿，行政資歷豐富，相信是今年民進黨宜蘭縣長選舉最佳人選。（編輯：李錫璋）1110315

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