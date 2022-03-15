幻象2000失事隔天 3架共機擾台

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）空軍今晚發布中共軍機活動動態，今天日間有3架共機（1架卡28反潛直升機、2架殲10戰機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

新竹空軍基地1架幻象2000戰機（機號2017）昨天上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱中校成功跳傘獲救。

昨天空軍發布的共機動態顯示，共有多達13架共機（1架運8遠干機、5架殲16戰機、7架殲10戰機）侵擾台灣西南防空識別區。空軍表示，該失事幻象並非在執行驅離共機勤務，是執行一般例行性戰訓任務。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另根據國防部統計，今年1月23日有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：林興盟）1110315