大巨蛋避難層核可卡關 北市府盼中央助扭轉3輸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北17日電）大巨蛋啟用因避難層爭議遙遙無期，台北市政府今天表示，相關評定書仍待台建中心及內政部營建署核可，盼中央能加速流程，協助扭轉市府、遠雄及市民3方皆輸的局面，創造3贏。

原預計在去年底竣工的台北大巨蛋，因營建署及台灣建築中心尚未核可以地下1層作為避難層的防火性能評定書，導致第4次建造執照變更設計遲未過關，遠雄巨蛋事業公司便無法完成剩下工程，年底的U23世界盃棒球賽、中職總冠軍賽及美國職業棒球大聯盟（MLB）表演賽也須尋找備案。

台北市副市長蔡炳坤今天接受媒體聯訪表示，市府並沒有設定大巨蛋該何時完工、啟用，就是依法行政，確保安全無虞，該怎麼做就怎麼做，但政府不能卡關民間。

蔡炳坤指出，去年4月，營建署回函避難層不限於地面1層後，遠雄便將設計計畫書送到台建中心，台建中心於去年9月即評定通過，後續營建署有疑義發函詢問市府，市府也盡速回函，推動行政程序，營建署卻在今年3月發函問107年的事情。

蔡炳坤說，只要符合規定，大巨蛋用地下1層做為避難層就不是焦點，但營建署在這個時機點又要在程序上卡關是不尋常，政府要輔導、讓遠雄合乎法規才是正途。

對於營建署質疑為何前都發局長林洲民107年認定地面層是避難層、如今市府卻改為同意地下1層為避難層，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，關鍵在於時間點已經不一樣了。

陳世浩說明，當時都發局在審議地面層作為避難層時對於逃生安全設備等有所疑慮，遠雄對此檢討後再重新設計變更送審，將避難層調整為地下1層，實質內容已經不一樣了，市府沒有態度不一致的問題。

陳世浩指出，建照申請跟避難層設定都是申請人主義，遠雄要怎麼蓋大巨蛋，只要不違反法規，政府就應該核准，而不是指定要蓋什麼、怎麼蓋。

陳世浩說，大巨蛋從95年簽約開始蓋到現在，呈現市府、遠雄及市民3方皆輸的局面，若在確保安全無虞的原則下輔導大巨蛋開始營運，就可以創造市府、遠雄及市民3贏，讓這個商業軸線及文化廊帶的交會口帶動東區再度繁榮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡炳坤強調，現在討論大巨蛋適不適合蓋在此處已經沒有用，如同現在回頭討論遠雄為何不堅持用地面層作為避難層。政府就是要面對問題、解決問題，而不是製造問題，若相關規畫已通過專業審查，沒必要在程序上阻撓。

媒體詢問，若順利拿到避難層評定書，大巨蛋何時可以完工？陳世浩表示，截至2月底，工程進度已到91.1%，若一切順利，預估尚須3個月的時間，不過現階段整個時程真的難以預估。（編輯：張銘坤）1110317