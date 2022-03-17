監委：樂生療養院修繕枉顧院民權益 申請自動調查

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（中央社記者陳俊華台北17日電）監察委員范巽綠今天說，樂生療養院辦理舊院區修繕工程，未依法踐行院民參與程序、與院民溝通，導致社運團體發起「守夜蓬萊，日出樂生」行動，引發嚴重社會爭議與對立，已申請自動調查。

范巽綠透過新聞稿指出，漢生病舊稱「痲瘋病」，因受日據時期優生主義影響，造成患者受長期不當隔離及社會歧視。2008年立法院通過「漢生病患人權保障及補償條例」，透過法制化給與撫慰及補償；行政院2017年通過「樂生園區整體發展計畫」，編列新台幣10.7億元預算，建造漢生醫療人權園區，保障其醫療及安養權益。

范巽綠表示，衛生福利部樂生療養院從2020年起，多次以修繕文化資產為由，要求院民搬離原居住房舍，關閉舊院區醫療中心，甚至直接將院內供院民集會使用、且具歷史建築價值的「蓬萊舍」斷水斷電，且須在2022年3月1日清空，禁止院民使用，涉牴觸漢生人權條例立法意旨及兩公約對人民居住權保障。

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范巽綠說，蓬萊舍是樂生療養院保留運動的重要見證地，行政院原規劃將蓬萊舍作為抗爭文物紀念館，卻遭院方擅自規劃改建為3間套房，涉違反上位計畫，且衛福部及樂生療養院在修繕過程中，疑未依文化資產保存法規定，踐行民眾參與程序，與院民進行有效溝通，導致社運團體發起「守夜蓬萊，日出樂生」行動，引發嚴重社會爭議與對立，相關行政措施恐有忽視政府資訊公開義務，枉顧院民權益之虞。

范巽綠表示，樂生療養院歷任院長對於院區修繕工程計畫執行情形為何、現任院長將蓬萊舍變更為3間套房的決策經過為何、是否符合行政院核定規劃使用計畫、院區修繕工程計畫有無就院民醫療、居住品質及無障礙環境規劃提出相關配套措施、相關人員有無怠忽職守，枉顧民眾權益等，事涉醫療人權保障，有必要深入調查釐清。（編輯：黃國倫）1110317