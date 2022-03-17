空軍：幻象飛官正確彈射生還 已盡努力應予肯定

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（中央社記者游凱翔台北17日電）幻象戰機失事，所幸飛官成功獲救，空軍司令部今天再次強調，飛行員在空中遭遇不正常情況，需在極短時間內考量各項複雜因素作出判斷，飛行官黃重凱在飛機無可挽回時正確彈射生還，已盡最大努力，應予肯定。

空軍新竹基地編號2017幻象戰機14日上午在台東外海失事，飛行官黃重凱平安獲救，空軍初步判斷為機械故障，確切肇因仍待打撈機體、訪談飛行官後才能釐清。

有媒體今天以「幻象故障返航，疑捨近求遠致彈射逃生」為題報導，空軍司令部晚間發布新聞稿表示，飛行員在空中遭遇不正常情況，需在極短時間內考量座艙資訊、機械情況、地理環境、機場設施及天候等各項複雜因素，依本職學識作出最適切判斷，並立即依程序處置。

空軍指出，飛官黃重凱在飛機無可挽回時，正確彈射生還，降低最大傷害，飛行員已盡最大努力，應予肯定。

空軍強調，目前已成立專案調查小組，並請運安會、民航局及民間專家學者協助，以發掘實況。目前全案仍在調查，籲請各界尊重專業，切勿任意揣測，同時空軍將持續提升飛安係數，確保空軍戰力。（編輯：林興盟）1110317