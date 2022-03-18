馬文君指邱國正沒打過仗 蘇貞昌駁：這樣講很不敬

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（中央社記者范正祥台北18日電）國民黨立委馬文君今天質詢時說國防部長邱國正「沒有打過仗」，行政院長蘇貞昌聞言立即回應，不能這樣講，這樣講對邱國正很不敬；邱國正說，他沒打過仗，但在砲聲隆隆下生活過，知道戰爭嚴重性。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

外交及國防委員會立委馬文君質詢時聚焦國防議題，她從提問俄羅斯與烏克蘭發生戰事帶給台灣國防安全啟示，包括小型無人機的作戰效益等問題，一直問到新制14天教召首梯召員5日入營受訓，今天是最後一天，對於教召的觀察與檢討。

詢答過程中，馬文君與邱國正對於相關議題的看法並不一致，雙方互動幾度出現氣氛緊張，包括對於此次新制教召實施情形，邱國正並不認同馬文君的質疑，「我要跟委員講道理」，他認為馬文君的相關批評對於準備教召工作的幹部很不公平。

對於馬文君質詢的一些議題，邱國正也說，是現在聽他答覆，還是他派人跟馬文君辦公室講好時間，把包括全民防衛動員運作等議題向馬文君做個詳細報告。

蘇貞昌接著表示，馬文君很認真問各個方面，提出一些憂慮，從民意代表的角度是對的，可是最好讓邱國正也有相當答詢時間可以完整說明，這樣就會很清楚，否則一直打斷就不容易講，不要打斷，讓邱國正講完。蘇貞昌還說，他長期看著邱國正，非常內斂、非常沉穩，今天都讓邱國正覺得沒有讓他講清楚，這樣可惜。

馬文君表示，她對邱國正沒有意見，邱國正各方面的經驗、歷練都沒有問題，「可是部長沒有打過仗」。馬文君此話一出，議場內一陣錯愕，蘇貞昌沒等馬文君接著提出下個質詢問題，立即回應「不能這樣講，委員妳這樣講對部長很不敬」。

蘇貞昌也再次向馬文君提及，對於所提質詢，應該讓邱國正有時間做相關說明。

另外，邱國正答詢時對被說「沒有打過仗」回應說，他沒打過仗，但他請馬文君想想，有沒有在砲聲隆隆之下生活過，他生活過，在金門待過，他知道這嚴重性。

馬文君表示，身為台灣人的一分子，大家都希望台灣安全，更不希望發生戰爭。（編輯：林興盟）1110318