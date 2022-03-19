賴副總統參訪體中 與學生相約爭取站上國際舞台

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）副總統賴清德今天視察國立台東大學附屬體育高級中學，代表總統蔡英文祝福學生，和學生相約爭取好成績，站上國際舞台，也感謝民主進步黨籍立法委員劉櫂豪不遺餘力支持體育。

賴副總統上午在劉櫂豪和體中校長陳明志陪同下，參訪體中足球隊、柔道隊、射箭隊及棒球隊，和學生一起練習，體驗學生訓練並分享心得。

賴副總統說，蔡總統非常重視年輕人體育，希望藉體育讓年輕人追逐夢想，不論中等學校運動會、亞洲運動會或奧林匹克運動會，甚至是任何世界運動會，只要有夢想、投入，就有機會站上國際舞台；希望每個國民都有一項運動，讓身體健康，國力更強。

賴副總統表示，希望同學有好成績，「我們相約將來爭取好成績」，站上奧運和國際舞台，為國爭光。

劉櫂豪說，他曾爭取新台幣4200萬元整建體中田徑場，邀賴副總統視察，了解同學為參加全中運的訓練準備情形，為學生加油打氣。（編輯：李明宗）1110319

副總統賴清德（前排左2）19日上午視察國立台東大學附屬體育高級中學，在民進黨立委劉櫂豪（前排左1）等陪同下，參訪體中射箭隊，現場體驗拉弓射箭。中央社記者盧太城台東攝 111年3月19日