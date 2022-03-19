台北海大56週年校慶 總統肯定培育海事專業人才

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（中央社記者賴于榛台北19日電）總統蔡英文今天出席台北海洋科技大學創校56週年校慶活動，她感謝台北海大培育海事與商業等專業人才，也稱讚台北海大不斷成長，除推動產學合作，也致力於充實教學與研究能量。

台北海洋科技大學今天舉辦56週年校慶暨海洋事業夥伴締盟典禮，蔡總統、立法院長游錫堃、民進黨立委余天、國策顧問黃承國、教育部次長林騰蛟等人出席。

蔡總統致詞時指出，記得2016年剛當選時，曾參加過50週年校慶，深刻感受到校方落實學用合一，為學生提供專業課程訓練，強化跟職場的連結，過去6年來也看到台北海大不斷進步成長，持續推動產學合作，也從技術學院升格為科技大學，致力於充實教學與研究能量。

蔡總統感謝海大董事長林世宗與校長林俊彥與教職人員的付出，替台灣培養許多專業人才，進而促進台灣海洋產業的發展。

台灣海洋大學、高雄科技大學、台北海洋科技大學去年共組海洋聯盟。總統說，此聯盟宣示今年是海洋教育元年，且將跨校授課共享設備，相信能提供學生更多元豐富的學習機會，對台灣產業發展也會有更大的貢獻。

總統說，海洋是台灣最重要的出路，這幾年來，政府成立海委會，積極推動海洋事務，也設立國家海洋研究院，加強培育海洋人才，在台灣海洋事務道路上，感謝台北海大的支持，努力培育海事與商業技術人才，也祝福校務蒸蒸日上、蓬勃發展。

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游錫堃致詞指出，台北海洋大今天能傲立於海洋教育界，是校長、全體師生在諸多前輩奠定的基礎上，充分運用台灣經濟與地理優勢，奮發圖強、追求卓越，培養無數航運、觀光、文創產業等各方面優秀人才，已展現產學界絕佳口碑的豐碩辦學成果。

游錫堃表示，疫情讓全球海運重要性提升，台北海大是台灣海洋產業人才孕育之地，盼能透過今天的海洋事業夥伴締盟，為國家海事人才培育及航運發展做出更多、更大的貢獻。（編輯：郭無患）1110319