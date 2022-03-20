熱血挺烏克蘭 駐教廷大使參加羅馬教區徹夜苦行

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）為表達台灣響應教宗力挺烏克蘭的呼籲，駐教廷大使李世明昨晚參與教廷「徹夜苦行為烏克蘭祈禱」活動，半夜12點苦行至羅馬南方20公里處教堂，接續於清晨6點參加樞機主教杜納帝斯主持彌撒，與教廷高層同聲祈求聖母護佑烏克蘭受苦人民。

駐教廷大使館臉書上午貼文指出，羅馬教區代理主教杜納帝斯（Card. Angelo De Donatis）樞機主教日前寫信給羅馬教友指出，為了響應羅馬教區主教（即教宗方濟各）為烏克蘭和平祈禱的呼籲，羅馬教區特別規劃徹夜苦行為烏克蘭祈禱的活動。

該活動由杜納帝斯在19日深夜帶領眾人在羅馬四大教堂之一的「拉特朗大殿」（Basilica di San Giovanni in Laterano）共同祈禱，於凌晨徒步前往羅馬南部約20公里的「聖愛之母朝聖殿」（Santuario della Madonna del Divino Amore），今天凌晨6點接續在朝聖地大殿舉行彌撒，祈求聖母護佑烏克蘭和平與正受苦的人民。活動並邀請曾來台服務的羅馬華人聖堂吳安道神父擔任頌念天主教玫瑰經的華語領言人。

駐教廷大使館臉書指出，為了表達台灣對和平、自由與民主的堅定支持，李世明決定親自熱血響應這個有意義的活動。

因發文時間是羅馬深夜1點，李世明已年逾65歲仍決定親自參與熬夜徒步苦行，外館小編在文末以略微擔憂的口吻加註「天這麼黑、風這麼冷，大使朝聖去，不知是否順利」。

教廷官方相當重視此次夜間朝聖苦行活動，教廷官網「梵蒂岡新聞網」12日報導指出，活動主題引自聖經詩篇「願和平降臨於你」，是為了響應教宗方濟各（Pope Francis）為烏克蘭和平禱告的呼籲。

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梵蒂岡新聞引述杜納帝斯指出，烏克蘭情勢令人極為擔憂，所有人都希望烏克蘭和平，單靠人類自己卻無法達到停戰，基督徒相信「團結迫切禱告可以改變人心想法，甚至改變歷史的進程」。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）高度關切烏克蘭情勢，除多次親上火線呼籲停戰，表達與烏克蘭受苦人民站在一起，他昨天更親自前往耶穌聖嬰醫院（Hospital Bambino Gesu）探視該院收容的烏克蘭難民兒童。教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）指出，從烏克蘭戰爭爆發，耶穌聖嬰醫院共已收容約50位烏克蘭兒童、青少年，其中包括近期送來一些「因轟炸受到嚴重創傷」的兒童。（編輯：楊凱翔）1110320