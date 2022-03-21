波蘭代表拜會蔡總統 感謝台灣援助烏克蘭難民

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）總統蔡英文18日首次接見剛履新的波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski），蔡總統對波蘭安置超過2百萬烏克蘭難民的情操表達感佩，高則叡則感謝台灣熱心援助，波蘭將尋求與台灣合作的新契機。

波蘭台北辦事處今天也透過臉書表示，高則叡處長禮貌拜會總統蔡英文，主要表達對烏克蘭人道援助的感謝。

外交部今天傍晚發布新聞稿說，高則叡在拜會時指出，俄烏戰爭造成超過300萬烏克蘭難民流離失所，其中多數逃往波蘭，透過全波蘭各地民間家庭的廣泛收容，波國邊境並無難民營景象。

外交部指出，高則叡特別代表波蘭政府感謝台灣第一時間運送27噸醫療物資，以及捐贈總計1000萬美元善款協助賑濟波國境內的烏克蘭難民；他親眼目睹台灣執行援助的超高效率，在全球35個投入人道救援的國家當中表現傑出。

蔡總統肯定波蘭人民安置難民的溫暖義舉，並說明台灣政府發起成立烏克蘭賑災專戶，民眾自發響應熱烈，短期內募款金額即逾新台幣7億元，展現「人飢己飢、人溺己溺」及「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的同舟共濟精神，台灣將繼續與國際同步，協助烏克蘭難民脫離困境。

高則叡指出，波蘭台北辦事處每年在獨立日舉行蕭邦鋼琴演奏會，透過音樂連結台波兩國文化與人民，波蘭預定明年擔任台北國際書展主題國，擴大與台灣探索波蘭文學的機會；此外，波蘭尋求強化與台灣經貿投資交流新契機，期盼在半導體、直航、文化交流、人才培訓等各領域強化合作。

蔡總統指出，波蘭人文薈萃、研發能量完備，她樂見雙邊高科技領域的合作，以及人民透過教育、觀光往來增進彼此瞭解，尤其深化與中東歐國家合作鏈結，正是台灣對歐關係當前發展重點，期盼兩國政府為促進雙方的長遠共同利益強化合作。（編輯：林克倫）1110321