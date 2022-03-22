俄烏戰爭啟示 游錫堃：把台灣人精神找出來

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北22日電）烏克蘭面對俄羅斯軍事侵略，舉國上下浴血抵抗。談及俄烏戰爭的啟示，立法院長游錫堃今天受訪時說，面對強權威脅，必須展現自我防衛的意志，他呼籲「把台灣人的精神找出來」。

原任立法院顧問、前立委洪慈庸於日前請辭，職缺由前立委周雅淑接任。游錫堃今天與媒體茶敘介紹立法院新顧問，互動過程中也回應媒體對於時事相關提問。

游錫堃指出，烏克蘭人民堅持抵抗俄軍入侵的精神，足以做為台灣人借鏡；防衛國家安全必須展現自我防衛的意志，軍備可以購買，但自我防衛的意志不假外求，

他說，如果人民的防衛意志堅強，堅強到敵人都知道，敵人入侵的意願也會下降；俄羅斯如果能夠提早知道烏克蘭全民意志堅韌，很可能俄羅斯就不會輕啟戰端。

在與媒體談及俄烏戰爭啟示時，游錫堃表示，面對強權威脅，必須展現自我防衛的意志，他呼籲「把台灣人的精神找出來」。他也說，「台灣人的精神是有的」。

游錫堃舉例，先民姜紹祖過去詩作留下誓死抗敵、守土衛國台灣精神。他指出，1895年，新竹北埔19歲書生姜紹祖就是台灣精神的一個代表性人物，投筆從戎，率領義軍奮勇抵抗外敵，出兵前寫下「出師贈同學」這首詩，「書幃別出換戎衣，誓逐胡塵建義旂，士子何辜奔國難，匹夫有責安鄉畿」，這就是台灣人的精神。

游錫堃指出，姜紹祖是台灣人精神的典範，這種抱著必死的決心，就像烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）面對俄羅斯一樣，民眾才會產生抗敵的意志。

他說，軍備很重要，意志也很重要，大家要將先民誓死衛國的英勇精神找出來。

俄烏戰事未歇，游錫堃表示，戰事持續越久，對於俄羅斯和烏克蘭都不好，烏克蘭生靈塗炭，俄羅斯本身也不利，希望和平，希望俄羅斯早日覺醒退兵終止戰爭。（編輯：林興盟）1110322