與蔡總統視訊談區域穩定 安倍倡議台日共享情資

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北23日電）總統蔡英文與日本前首相安倍晉三跨海視訊對談，安倍提到，台日所在的印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，絕不能允許武力片面地改變現狀。為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。

總統府上午公布總統蔡英文與日本前首相安倍晉三視訊半小時會談全文，以及9分35秒長度的視訊影片。雙方就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、烏克蘭情勢與區域局勢，以及確保自由開放印太戰略的和平穩定等4項議題交換意見。

安倍表示，CPTPP是他擔任首相時簽署生效的協定，創始11個會員國的部長已表明擴大成員國的決心，接受新經濟體加入，現在正與英國進行相關的協商。期待台灣在接受該協定原則，以及符合該協定的高標準下，能夠儘早加入。

兩人關切俄烏戰爭的國際情勢，安倍表示，十分樂見日本與台灣建立超越外交層級、更加緊密的互動關係。對於烏克蘭問題，他個人認為，這是俄羅斯的侵略，也是對國際秩序嚴重的挑戰，日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍。

安倍提到，去年他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」、「日美同盟有事」。當然這是凸顯他個人危機感的一個陳述的方法，但自由開放的印太是他所提倡的一個構想，台日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面地改變現狀。

因此，他認為，為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。

現場與會者包括中華民國駐日代表謝長廷、日華議員懇談會會長古屋圭司及眾多日本參眾議員。（編輯：郭無患、翟思嘉）1110323