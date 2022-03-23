台灣訪團立陶宛國會簡報 強調半導體產業發展無捷徑

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台灣「中東歐經貿考察團」22日在立陶宛國會簡報並就雙邊科技合作相關議題與跨黨派議員交流，地點就在見證立陶宛許多重大歷史時刻的國會「憲法廳」。活動由國會對台關係小組主席馬爾德基斯（右3）主持，駐立陶宛代表黃鈞耀（右1）及經濟委員會成員沙維克（右4）引言；工業技術研究院副院長張培仁（右2）為報告人。中央社記者陳韻聿維爾紐斯攝 111年3月23日

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯23日專電）台灣「中東歐經貿考察團」在立陶宛國會簡報並就雙邊科技合作相關議題與跨黨派議員交流。針對國會關切具體合作進度，台灣官員與專家強調，半導體產業發展沒有捷徑。

相關領域專家及經濟部、科技部等官員共約30人組成的台灣「中東歐經貿考察團」週末抵達立陶宛，規劃與雷射、物聯網、機械製造等產業企業代表，以及研究機構、政府官員和國會議員交換意見。訪團預定24日後轉往斯洛伐克、捷克。

訪團22日在立陶宛國會極富歷史意義的「憲法廳」為議員介紹台灣半導體產業發展歷程、現況及台灣整體技術實力。這場活動由立陶宛國會經濟委員會發起，跨黨派議員及相關政府單位官員共計約30人出席。

主持活動的國會對台關係小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）致詞表示，半導體不只是產業、更是安全議題。「憲法廳」見證立陶宛1990年脫離蘇聯、恢復獨立後通過新憲法以及2004年加入歐盟，活動在此舉辦顯示立陶宛對與台灣合作的重視。他希望台灣方面體認到投資立陶宛就是投資整個歐盟市場。

他在活動即將結束時還提到，立陶宛為對台關係投入許多資源，希望台灣未來只要察覺到有任何因素足以妨礙雙方發展經濟合作，即馬上向立陶宛國會反映，「我們有強大的政治意志，也是你們的朋友」，國會願意在法制和政治層面盡其所能排除相關困難。

他說，在立陶宛國會，對台關係小組成員人數僅次於對美關係小組。

同樣曾於去年11月底訪問台灣的經濟委員會成員沙維克（Lukas Savickas）表示，他曾在前一任政府任職，一路走來見證立陶宛如何在國內逐步塑造歐盟境內最佳商業營運和投資環境之一。立陶宛十分期待儘快與具高科技產業優勢的台灣展開具體合作。

訪團的專家團隊領導人、工業技術研究院副院長張培仁隨後進行簡報，簡報後的交流階段則由張培仁、擔任團長的經濟部國際合作處處長廖浩志以及駐立陶宛代表黃鈞耀回答議員提問。

部分議員關切台灣預計何時提出半導體相關合作確切計畫。馬爾德基斯幽默表示，立陶宛人有許多良好特質，包括不愛拐彎抹角。沙維克則說，立陶宛感謝台灣願意為立國培訓人才，但除了「從長計議」，是否考慮同時針對特殊市場利基進行可較快速取得具體效益的合作。

張培仁指出，台灣的成功故事就是從訓練人才開始並與其他擁有專業人才優勢的國家合作。據訪團實地觀察，立陶宛擁有堅強的工業和基礎研究實力，人力素質良好，且台灣與立陶宛各自的產業優勢明顯具互補性，雷射、電子、自動機械、汽車製造等是其中幾個雙方可共創最大利益的合作領域。

但他強調，半導體產業發展「沒有捷徑」，必須穩紮穩打，並務實評估、規劃，相關成本和風險，只有「好朋友」才會實話實說，而台灣十分重視與立陶宛的友誼。訪團此次主要任務就是深入、具體了解可如何協助立陶宛，肩負重大責任，「絕不只是嘴巴說說」。

廖浩志指出，台灣預計今年6月底前完成專業評估報告，將提交雙方政府，也會給立陶宛國會參考。

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黃鈞耀強調，將依據報告提出計畫與立陶宛展開產業面的合作。目前已有台灣企業積極評估與立方合作的可行性，他期待台立雙方企業能一同在國際市場發揮最大影響力。

議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）表示，俄羅斯侵略烏克蘭，進一步試圖摧毀民主世界，此時自由民主政體更應團結一致加強合作。在半導體產業發展方面，立陶宛自己有許多功課要做，企求一蹴可幾恐怕無益於永續發展，而台灣是可永續合作的夥伴。（編輯：黃自強）1110323