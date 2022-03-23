陪子女隔離台產拒理賠 金管會：已在評議中

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（中央社記者王承中台北23日電）有家長購買台產防疫保單後，陪子女在家隔離，申請理賠卻遭拒，立委要求金管會保險局介入調查。金管局對此表示，已有家長申請評議，待做成結論，保險公司會遵循處理。

台產前年推出法定傳染病防疫費用保險，引發外界投保熱潮，更被譽為「防疫神單」，但有民眾向國民黨立委林思銘陳情，因為陪同未成年子女遭居家隔離，卻被台產認定是「照顧者」，拒絕理賠。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維、國民黨立委林思銘、葉毓蘭等人，今天在立法院為此召開記者會，並邀請金管會保險局副局長林志憲與會。

與會的陳情人邱姓民眾表示，因未成年子女被匡列隔離，他在新竹縣衛生局強制要求下陪同隔離，隔離結束後向台產申請居家隔離理賠，而台產卻以申請者為照顧者為由，不予理賠。讓他覺得很奇怪，因為在保單條款中，並未載明此點。

邱姓民眾指出，根據台產的保單條款內容，被認定應接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或提供檢疫者，台產應依保險契約約定定額給付隔離或檢疫補償保險金。而他是為了配合政府防疫需要在家隔離，為此他寫信到衛福部的部長信箱，衛福部也回覆他跟子女是屬於居家隔離人員。

邱姓民眾表示，希望立法院及金管會等監管單位可以協助督促台產必須依約理賠。一家受金管會監管的保險公司所販售的保單，竟可以公然在保單條文外自行解釋，金管會保險局責無旁貸。

林思銘指出，對照台產當初保費收費神速，沒想到面對理賠申請卻盡是推託之詞，簡直翻臉比翻書還快。對於陪同小朋友隔離的家長，不應該出現有家長獲理賠，有家長卻無法獲理賠的亂象，金管會應要求台產給予相同的保險給付。

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林思銘表示，金管會也應儘速介入調查，要求所有保險公司統計，類似情況的理賠申請數量還有多少，而不是坐視保戶權益而不顧。也請台產勇於面對投保的家長，而不是迴避理賠責任，更不是恣意的限縮理賠範圍，拒絕理賠申請。

林志憲則表示，經檢視台產保單，若被保人收到地方政府依法開具的居家隔離通知書，這就是要理賠的，但現在還有出具一種通知書是「非居家檢疫者照顧居家檢疫者應配合防疫通知書」，這是目前的爭議點。目前有些家長已向財團法人金融消費評議中心申請評議，待評議中心做成結論後，保險公司會遵循做妥善處理。（編輯：翟思嘉）1110323