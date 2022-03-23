民進黨中常會談俄烏啟示 學者：持久戰反制中國

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（中央社記者葉素萍台北23日電）國防安全研究院國家安全所所長沈明室今天在民進黨中常會報告「俄烏戰爭與對台灣國防之啟示」指出，面對中國企圖在短時間達成軍事作戰目標戰法，以持久戰反制。運用高科技執行不對稱作戰，遲滯消耗中國軍力，爭取國際支持。

民進黨今天召開中常會，會中邀請國防安全研究院國家安全所所長沈明室以「俄烏戰爭與對台灣國防之啟示」為題專案報告。

沈明室從戰爭緣起、目標和作戰戰略，分析台灣國防優勢和俄烏戰爭對台灣國防啟示。沈明室引用「全球火力」（Global Fire Power, GFP）公布的「2022年軍力排名」，台灣排名第21名，烏克蘭排名全球第22名，烏克蘭則讓排名第2的俄羅斯陷入困境。

與會人士轉述，沈明室分析台灣戰場環境，包括，有160公里海峽天塹，構成天然障礙，中國兩棲登陸作戰輸送兵力有限；台海戰場幅員及空間有限，限制中國軍力部署；僅少數海灘可供正規登陸，沿海城鎮密布，有效阻礙共軍登陸與擴展；外島作戰體系可以牽制中國對台灣本島的攻擊。

與會人士轉述，沈明室提到，面對獨裁政權，任何妥協與退讓都無法保證自己安全，獨裁者永遠有侵略的理由。唯有提升國力，強化防衛武力，全國人民團結一致抗敵，才能保衛家園。

沈明室認為，政府領導人堅定意志與決心非常重要，效果遠高於完美作戰計畫。台灣民間創意無窮，資源充分，只要全民團結抗敵，可以產生有效嚇阻力量。

與會人士轉述，沈明室提到，面對中國企圖在短時間達成軍事作戰目標的戰法，以持久戰反制。運用高科技執行不對稱作戰，遲滯消耗中國軍力，爭取國際支持，讓中國陷入戰爭泥淖，改變戰略態勢。

民進黨發言人周江杰會後轉述民進黨主席蔡英文聽取報告後談話指出，中常會這兩次的專題報告人都是來自國防安全研究院，雖然才設立幾年，但是國防安全研究院在很多層面上，提供可能決策的參考資料，同時對於大眾在軍事方面的知識跟資訊的溝通，也幫忙非常多。

蔡英文說，希望國防安全研究院持續發揮更大的作用，讓台灣的民間跟政府、國防單位，大家都可以對情勢有共同認知，這就是團結的基礎。（編輯：林興盟）1110323