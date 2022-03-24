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郭台銘：資安即國安 整合組織全面防禦網路戰

2022/3/24 21:47（3/24 22:01 更新）
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鴻海創辦人郭台銘24日表示，從俄烏戰爭可看出，網路戰角色關鍵。（中央社檔案照片）
鴻海創辦人郭台銘24日表示，從俄烏戰爭可看出，網路戰角色關鍵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，從俄烏戰爭可看出，網路戰角色關鍵，「資安即國安」，他建議台灣可參考美國作法，整合資訊安全組織，以主權高度來重視，共同全面防禦現代的網路戰爭。

由立法委員高虹安發起的「資通安全與科技發展策進會」，25日上午將在立法院舉行成立大會，郭台銘今天晚間在臉書貼文表示，接受高虹安邀請出席觀禮，他指出，資安即國安，維護網路安全，刻不容緩。

郭台銘說，從目前正在進行中的俄羅斯與烏克蘭戰爭中，可觀察到網路戰（Cyberwarfare）在雙方正式武裝衝突之前的數年，就已經展開，新世代的國家衝突甚至產業競爭，「資訊安全」都已是不可忽視的環節。

他引述微軟（Microsoft）對全世界發佈的訊息表示，在俄羅斯出動攻烏前幾個小時，一項被指稱為FoxBlade的網路惡意行動，針對烏克蘭政府各種組織，金融機構發動攻勢，這個行動被微軟情報中心發現，馬上啓動反制措施，拆解病毒，提供防禦軟體，成功攔截了這項攻擊。

郭台銘指出，雖說美國沒參戰，但仍在戰爭中扮演了重要角色，當天駭客也攻擊了東歐的衛星網路公司Viasat，導致眾多Viasat客戶無法連接網際網路，包括德國至少有3000座風力渦輪機，無法通過衛星供應商Viasat執行遠程維護作業。

郭台銘建議，台灣可以參考美國的做法，也就是美國國土安全部的二個單位網路安全和基礎設施安全局，在2021年8月新成立聯合網路防禦協作組（JCDC）。他期待策進會能提出類似協作的組織，隸屬國安會指揮，共同全面防禦現代的網路戰爭。

郭台銘說，「資安即國安」，除了象徵資訊安全需要以主權高度來重視，民間企業在資訊安全方面的技術水準，也是維繫產業在全球市場競爭力不可或缺的後盾。

他認為，台灣身為全球重要供應鏈的一環，也處於地緣政治的關鍵角色，在資通安全的風險管控上，更不容掉以輕心；科技發展和資通安全相關的進步立法，也應與時俱進，跟上世界的脈動。（編輯：楊凱翔）1110324

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