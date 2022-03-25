18歲公民權黨團意見分歧 朱立倫拍板決定投同意票

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北25日電）立法院今天處理18歲公民權修憲案，國民黨團決議進場投票，據透露，這是黨主席朱立倫近日拍板的決定，認為下修18歲公民權是藍營長期主張，不要因為程序上的爭議而延宕。

立法院會今天表決18歲公民權修憲案，儘管國民黨團多次表態支持公民權下修至18歲，但由於不滿民進黨團在修憲過程充滿爭議，因此是否進場投票，黨內有不同聲音。

國民黨前主席、立委江啟臣昨天晚間公開表態，會落實支持18歲公民權主張，支持該項修憲提案，以利還權於民，交給人民做最後複決，讓國家的主人決定國家的未來，使得今天的黨團會議，國民黨將如何行動，備受關注。最終，經討論後，做出進場投票的決議，但據了解，進場投票的決定，是來自於朱立倫的表態。

黨內人士表示，原本黨中央在這件事情上交由黨團自主，但黨團意見分歧，近日朱立倫找來部分黨團幹部開會討論，最後確定進場投票的態度；朱立倫認為，下修公民權至18歲是國民黨的主張，不要因為程序或技術上的問題或狀況，背上反對18歲公民權的罵名。

有立委私下透露，前一天朱立倫就已下達進場投票的指令。據了解，原本有立委串連要提出反對進場投票的論述，在今天的黨團大會上討論，但最終由於黨中央與黨團已定調而作罷。

談到黨團大會的討論內容，不願具名的國民黨立委表示，會中有人認為民進黨這麼鴨霸，為什麼要配合；也有人主張，民進黨團就是挖一個坑，製造國民黨與年輕世代為敵。

支持進場投票的立委理由包括，若不進場投票，被扣上反對年輕人的帽子，2022甚至是2024年的選舉，要怎麼選；新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也支持18歲公民權，修憲的歷史時刻，國民黨不該缺席。

反對進場投票的立委提醒，若修憲案過關，未來綠營藉此進行選舉動員，會對國民黨造成壓力。最終在立委發言後，黨團總召曾銘宗做出進場投票的決議，並表示責任他一肩扛。（編輯：謝佳珍）1110325