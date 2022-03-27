綠營屏東縣長初選 3立委公開行程拚出線

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）民進黨屏東縣長初選民調4月6日將登場，今天3名立委各自展開行程拚出線。鍾佳濱「不忘初心」單車行；莊瑞雄到小琉球體驗潛水；周春米則有八八風災罹難家屬送「正義女神」墨寶。

立委鍾佳濱今天上午率領年輕朋友騎單車從林邊火車站出發，行經單車國道，騎到屏東縣政府前。鍾佳濱透過新聞稿表示，踏上政治旅程的30年來陪著台灣民主前輩奮鬥，可以看到民進黨爭民主自由、落實法治保障人權，一路走來「初心」始終不變，才能得到台灣社會認同。

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立委莊瑞雄服務處發布新聞稿指出，政見發表會上提出了「3大優先」與「4大升級」，尤其在觀光升級及運動產業升級受到關注，今天與自由潛水選手劉家誠一起到小琉球厚石群礁體驗自由潛水。莊瑞雄說，屏東地理位置得天獨厚，適合大力推動海洋觀光及海洋運動發展，促進屏東觀光財。

2009年八八風災雙園斷橋案的罹難者家屬林良璘，為感謝時任律師的周春米協助國賠訴訟，今天特別到場感謝並致贈「正義女神」墨寶。周春米表示，「正義女神」這4個字，受之沉重，一路走來仍謹記當年政府及權責機關的過失及錯誤，也隨時提醒自己，維護人民正義、謀求民眾福利，讓屏東繼續向前，是當仁不讓的決心。（編輯：黃世雅）1110327