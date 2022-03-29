學貸利率是否凍漲或調降 蘇貞昌：責成教育部考量

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨立委曾銘宗今天表示，受央行升息影響，學貸利率也將調升，盼凍漲或調降。行政院長蘇貞昌表示，因升息而受衝擊的學貸貸款戶，看要怎麼樣給予補貼，會責成教育部往這方面考量。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行有關0303興達電廠事故致全台停電專案報告並備質詢。

曾銘宗在出席質詢時表示，中央銀行在3月17日宣布調升利率1碼，教育部就學貸款利率也跟著調升，原本為0.9%，調整後為1.15%。

曾銘宗指出，就學貸款幾乎都是相對弱勢的家庭在申辦，教育部一年預算將近新台幣2000億元，而學貸的利息只有幾十億元，能否將學貸利息凍漲，或是降為0.5%。

蘇貞昌表示，會責成教育部，因為升息而受到衝擊的學貸貸款戶，看要怎麼樣給予補貼，讓這些人不會受到衝擊，他會請教育部往這方面考量。

另外，曾銘宗詢問，國內低薪情況嚴重，政府如何解決低薪問題。蘇貞昌表示，政府對年輕人做很多，包括加薪及減低負擔等等，他就不一一細數，如果還有哪些地方還可以做，他也會尊重立委的意見，請立委多指教，他願意一起為年輕人努力。（編輯：蘇龍麒）1110329