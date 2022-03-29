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首頁 / 政治

邱顯智：海基會董事刊廣告替中國政治作戰 籲撤換

2022/3/29 15:11
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（中央社記者王揚宇、沈朋達台北29日電）時代力量立委邱顯智今天表示，現任海峽交流基金會董事彭蔭剛再度刊登全版廣告，替中國進行政治作戰，他認為應撤換彭蔭剛的董事一職。海基會則對此表示，沒有評論。

邱顯智今天在臉書發文表示：「一早打開報紙，『高雄屠夫』彭孟緝之子，現任海基會董事彭蔭剛，再度刊登全版廣告，替中國進行政治作戰。」

邱顯智寫道：「『無須派一兵一卒』、『兩岸一家親』、『同胞不能再讓自己人打自己人』，這些中國用來『勸降』台灣人的言論，再次出自海基會董事出資的廣告。敬告彭蔭剛，兩岸會不會打戰（仗），取決於中國何時順應潮流，放下敵意。」

邱顯智也說，「台灣人當然不想打戰（仗），但台灣人民不會懼怕應戰，更不會在戰爭跟屈辱之間選擇屈辱」，「海基會有這種董事，如何成為蔡總統口中的兩岸事務鐵三角，這種董事不用撤換嗎。」

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彭蔭剛今天以世界大同文創公司董事長的名義，在中國時報A12版刊登全版廣告。內容提到，他個人判斷，「台灣面積僅3.6萬平方公里，軍事基地集中在此小島上，一旦兩岸被他國利用發生戰爭時，大陸無須派一兵一卒登陸台灣，僅須採『四步（部）曲』策略，包括以飛彈炸毀台灣所有軍事基地等。」

廣告最後提到，兩岸一家親，同胞不能再讓自己人打自己人，和平統一、和平發展，應是兩岸同胞最好的未來。（編輯：翟思嘉）1110329

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