電價是否調漲 蘇貞昌：審議委員會從各方面評量

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（中央社記者郭建伸台北29日電）國民黨立委陳以信今天質詢時關注電價是否調漲。行政院長蘇貞昌表示，電價審議委員會從各種方面評量；經濟部長王美花表示，電價審議委員會委員會就照顧民生、穩定物價、節約用電方向判斷。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行有關0303興達電廠事故致全台停電專案報告並備質詢。

國民黨立委陳以信質詢指出，過去1年來民生物價飛漲，目前經濟部為控制民生物價凍漲瓦斯、沙拉油與糖，行政院是否要一併凍漲電價；如果其他物資凍漲，電價卻沒凍漲，豈不是適得其反。

蘇貞昌表示，電價由電價審議委員會從各種方面評量，且政府尊重。

經濟部長王美花表示，電價有兩個面向，分別是國際原物料上漲、國際燃料上漲，電價審議委員會委員會就照顧民生、穩定物價、節約用電方向判斷。

陳以信指出，政府要雪上加霜還是雪中送炭，端看電價是否調漲，並要求蘇貞昌表態。

蘇貞昌表示，政府可以用的政策工具是盡全力，像衝擊民生的大宗物資已經連續好幾個月減免進口關稅，甚至昨天也宣布延續政策，至於電價則尊重電價審議委員會。（編輯：林興盟）1110329