更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金門首例確診 26歲男赴台中喜宴突破性感染
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌4/300

電價是否調漲 蘇貞昌：審議委員會從各方面評量

2022/3/29 17:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北29日電）國民黨立委陳以信今天質詢時關注電價是否調漲。行政院長蘇貞昌表示，電價審議委員會從各種方面評量；經濟部長王美花表示，電價審議委員會委員會就照顧民生、穩定物價、節約用電方向判斷。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行有關0303興達電廠事故致全台停電專案報告並備質詢。

國民黨立委陳以信質詢指出，過去1年來民生物價飛漲，目前經濟部為控制民生物價凍漲瓦斯、沙拉油與糖，行政院是否要一併凍漲電價；如果其他物資凍漲，電價卻沒凍漲，豈不是適得其反。

蘇貞昌表示，電價由電價審議委員會從各種方面評量，且政府尊重。

經濟部長王美花表示，電價有兩個面向，分別是國際原物料上漲、國際燃料上漲，電價審議委員會委員會就照顧民生、穩定物價、節約用電方向判斷。

陳以信指出，政府要雪上加霜還是雪中送炭，端看電價是否調漲，並要求蘇貞昌表態。

蘇貞昌表示，政府可以用的政策工具是盡全力，像衝擊民生的大宗物資已經連續好幾個月減免進口關稅，甚至昨天也宣布延續政策，至於電價則尊重電價審議委員會。（編輯：林興盟）1110329

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀