屏縣長初選民調倒數1週 鍾佳濱推自傳告白鄉親

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民進黨屏東縣長初選民調倒數一週，參選人之一的立委鍾佳濱30日推出「鍾佳濱：屏東縣長最佳人選」自傳，將從小到大經歷都攤在陽光下，讓支持者不會受到流言蜚語影響。圖為鍾佳濱（前左）掃街拜票，爭取支持。（鍾佳濱辦公室提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月30日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）民進黨屏東縣長初選民調倒數1週，參選人之一的立委鍾佳濱今天推出「鍾佳濱：屏東縣長最佳人選」自傳，將從小到大經歷都攤在陽光下，讓支持者不會受到流言蜚語影響。

鍾佳濱今天發布新聞稿表示，整部自傳不僅是首次向民眾介紹他的父母，也將從小到大的經歷都攤在陽光下供選民檢視，包含高中偷讀黨外雜誌被抓及在校參與「自由之愛」、「獨台會案」、「100行動聯盟」等學運時期的活動。

另外，鍾佳濱也談到擔任屏東縣政府機要秘書、副縣長時，如何冷靜沉著應對「921大地震」、「莫拉克風災」等天然災害威脅。

鍾佳濱感慨地說，過去這段選舉時間中，常聽到支持者擔心坊間對他不實批評，因此，他推出這份自傳，也是希望讓鄉親充分了解他的過往經歷後，不再受到流言蜚語影響，理解到他資歷完整，「有經驗、會做事」，要請屏東人民頭家唯一支持鍾佳濱。

自傳中，鍾佳濱妻子楊茹憶也從「第一線」側寫鍾佳濱，楊茹憶在書中表示，「長期觀察他、與他相處，我相信他是對的人」，因此內舉不避親，向大家誠懇地推薦她的老公。（編輯：陳仁華）1110330