柯文哲再被爆唱歌沒戴口罩 高市府：會依法處理

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）台北市長柯文哲被檢舉29日跑行程時，上台唱歌沒戴口罩；不料今晚又被前桃園市議員王浩宇在臉書爆料12日在高雄參加活動唱歌沒戴口罩。對此，高市府表示，會了解情況依法處理。

正投入民進黨高雄市三民區議員初選的王浩宇，今晚在臉書發布一段柯文哲唱歌沒有戴口罩的影片，酸說「原來，防疫破口是自己製造的？」

王浩宇說，「指揮中心3月份規定超清楚，因為飛沫、呼吸空氣量大，唱歌需全程戴口罩，這場3月12日在高雄舉辦的民眾黨華山論壇活動，請問大家唱歌有戴口罩嗎？這麼多人沒戴口罩的群聚，這樣ok嗎？」

王浩宇說，當初獅子會COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染案，就是集體在台上唱歌，最後造成嚴重的疫情擴散，有多人接連確診，造成全台幾百人死亡。「高雄市衛生局，請問罰不罰？」對此，高雄市新聞局長董建宏對中央社記者表示，會了解此事，並依法處理。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥接受中央社記者訪問表示，高雄市規定3月1日至31日致詞、演講等談話性工作或室外運動、山林、海濱、水域等活動時，可以免戴口罩；另3月22日起規定宴席不得逐桌敬酒敬茶。

馮啟彥說，雖然規定沒有提到上台唱歌是否免戴口罩，但華山論壇活動在3月12日舉行，當時可以逐桌敬酒、上台致詞或演講。

馮啟彥說，他身為醫師，認為如果可以逐桌敬酒、近距離交流，且在台上可以免戴口罩講話，但卻不能免戴口罩唱歌的話，未免也太奇怪了，「台上可以致詞演講不戴口罩，那唱歌差別在哪？爭議這件事，真是無聊到極點！」（編輯：劉學源）1110330