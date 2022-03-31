蘇貞昌主持廉政會議 要求科研成果加強機密措施

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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院長蘇貞昌今天主持「中央廉政委員會第25次委員會議」，他在會中要求，科研機構的學術研究成果、人員管理及查驗稽核等，應加強機密措施，實施分級保密與風險管理，確保成果不外流。

蘇貞昌今天主持廉政委員會議，行政院晚間發布新聞稿指出，法務部會中提出「聯合國反貪腐公約第2次國家報告」，蘇貞昌聽取後表示，台灣在政府、學者、民間非政府組織（NGO）等努力下，率世界之先公布第2次反貪腐公約國家報告，非常不簡單。

他請相關機關持續落實公約精神，同時針對廉政委員所提意見，不斷精進，尚未達成部分則加速辦理，並要依期程，持續推動第2次國家報告國際審查會議相關事項。

廉政委員會中提出「強化政府投資或轉投資民營事業機構等第三部門之誠信經營與廉政治理」一案，蘇貞昌說，此案涉及國家安全與產業經濟安全等層次，包括境外敵對勢力滲透各機關，在全世界全面性竊取機密與相關智慧財產等，這長年無形的滲透，對國安影響至為關鍵。

蘇貞昌說，政府公部門對境外敵對勢力滲透侵害，已建立相關機制與平台，但第三部門可能尚未有經驗及警覺，請各部會就轄管政府投資或轉投資民營事業機構，如醫療、教育、科技研究等不同類型，強化主管監理規範，落實第三部門治理。

他並要求各部會加強合作，檢視主管法規對所投資或轉投資的民營事業、機構的研發成果、智慧財產管理及保護措施有無確實規範，同時須嚴格落實保護機制及教育訓練。

蘇貞昌說，科研機構的學術研究成果、人員管理及查驗稽核等，應加強機密措施，實施分級保密與風險管理，如有必要，應適時檢討修正，確保科研成果不能外流，相關公務人員也應加強訓練並與時俱進。

為防止國家核心關鍵技術營業秘密外流，行政院會日前已提出修法。蘇貞昌說，修法若三讀通過，將可進一步強化防護相關營業秘密，避免外國或其他境外敵對勢力侵害國家安全及產業利益。

中油1月底爆出煉製事業部執行長徐漢貪瀆弊案，蘇貞昌今天要求，國營事業主管部會與法務部相互配合，協助國營事業成立「機關採購廉政平台」，防止類似重大犯罪再度發生。

他還說，請經濟部督導國營事業委員會盤點並建立相關機制，防範不肖分子的貪污舞弊，以及防止境外敵對勢力滲透。（編輯：楊蘭軒）1110331