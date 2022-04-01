立委憂台電財務狀況 王美花：不會讓它破產

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對於有立委憂心台灣電力公司財務狀況，經濟部長王美花（右）1日在立法院表示，不會讓台電破產，核四廠場地要做重新利用，相關資產要重估；至於核四場地要怎麼做規劃，有很多細項工作要確認，也要跟地方政府溝通。左為行政院長蘇貞昌。中央社記者吳家昇攝 111年4月1日

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（中央社記者王揚宇台北1日電）國民黨立委鄭麗文今天質詢時，關注台電財務狀況，並說外界關注去年底公投結果，確定不用核四，若認列核四資產減損，台電會破產；王美花說，不會讓台電破產，核四場地如何規劃，仍有許多細項要確認。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

鄭麗文說，去年底公投通過，確定不會用核四，外界關注，台電資本額才新台幣3300億元，目前累計虧損617億元，如果再認列核四資產減損，必須由國家增資彌補，否則就要宣布破產；請問，台電何時要宣布破產。

王美花表示，不會讓台電破產，核四廠的場地要做重新利用，相關資產要重估；至於核四場地要怎麼做規劃，有很多細項工作要確認，也要跟地方政府溝通。

鄭麗文也問到303大停電事件，對於蘇貞昌前幾天所提的書面報告提到，未來台電若有人為疏失，最高可能會免職或解雇，那王美花是否要負政治責任。

蘇貞昌說，台電發生怎麼樣的錯誤，就看責任在哪，如果這個責任是部長督導的責任，部長不能迴避，如果是員工的過失或故意，就看責任輕重到哪。

蘇貞昌也指出，王美花曾說要為此負起政治責任，而303大停電的責任是第一線，非常明顯的人為，未來就看責任在哪邊、輕重有多少，就依責任來負。（編輯：張均懋）1110401