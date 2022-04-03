2025年大阪世博 台灣可望以企業名義參展

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台灣並非國際展覽局會員國，無法以台灣名參展2025年大阪世博，將以玉山數位科技株式會社之名參展。圖為玉山數位科技社長、台貿中心東京事務所所長陳英顯。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月3日

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）2025年大阪世界博覽會籌備作業積極進行中，台灣並非國際展覽局（BIE）會員國，無法以台灣的名義參展，而將以玉山數位科技株式會社名義參展，此事引起日媒關注。

大阪將舉辦2025年世界博覽會（日本稱大阪‧關西萬博），這是大阪暌違55年再度舉辦世博。日本外務省3月23、24日組媒體參訪團採訪大阪世博籌備情況，由外務省關西擔當大使姬野勉做說明。

中央社記者問及參展世博的條件以及台灣也想參加等問題時，姬野答說，根據國際展覽局國際展覽會公約，如果不是國家或國際組織就不能參展，很遺憾的，一直以來，包括杜拜世博在內，台灣沒能以「台灣」的名義參加。

他說，日本很重視與台灣的關係，但國際展覽會公約有那樣的規定，只能遵守。台灣雖無法以台灣名義參展，但還是期盼台灣民眾能對大阪世博抱持關心，展期約半年的大阪世博，將形成大網絡，值得關注，盼媒體報導給更多人知曉。

日本負責營運大阪萬博的組織日本國際博覽會協會（屬公益財團法人性質）2月10日公布，有13家企業及團體內定在大阪世博的民間展館出展，這包括玉山數位科技株式會社（股份有限公司）、日本大型電信公司日本電信電話公司（NTT）、電機大廠Panasonic等。

其中的玉山數位科技，引起日本朝日新聞、產經新聞等媒體關注、報導。

玉山數位科技（東京都千代田區）官網顯示，員工10人、資本額666萬日圓（約新台幣158萬元）、事業內容有國際貿易事業、會議展覽企畫營運事業等。玉山科技公司去年10月4日登記設立，而日本國際博覽會協會開始招募民間展館的出展業者是在去年9月16至10月29日。

玉山科技由台灣貿易中心100%出資成立，登記的住址與台貿中心東京事務所住址相同，社長陳英顯就是台貿中心東京事務所所長。

日本朝日新聞報導，根據國際展覽局規定，如果企業要在世博參展，須先獲得企業所在地政府承認。日本國際博覽會協會表示，玉山數位科技總社位於東京，已獲日本政府核准設立。身為日本公司，若要參展大阪世博，誰也不能說「不」。

日本外務省幹部接受採訪時表示，收到來自日本國際博覽會協會審核結果報告，就辦理事務手續，予以核准。

日本產經新聞報導，台灣在半導體領域的成就冠全球，但因中國反對，世博主辦國不邀台灣參展，台灣想參展卻再三遭拒。這次，台灣方面若呼籲全球規模最大的晶圓代工廠台積電參展，不重視「名」，但有實質成果。

大阪上一次舉辦世博是在1970年，當時中華民國（台灣）與日本有邦交，也是聯合國安理會的五大常任理事國之一，因此是以「中華民國館」出展。1971年中華民國退出聯合國後，受到中國施壓影響，無法正式參與世博。

2010年上海舉辦世博時，被認為走親中路線的馬政府接受中國之邀，台灣以民間名義參展，是台灣時隔40年受邀參展。

駐日外交官員對中央社透露，受到中國施壓影響，台灣不僅無法以台灣名義參加大阪世博，甚至連福爾摩沙（Formosa）也不能使用，因此以玉山科技公司的名義參展。

玉山（日文音讀是Gyokuzan）是台灣最高峰，但是日本有「玉山」（訓讀Tamayama）一地，因此玉山數位科技株式會社英文以Tamayama Digital Tech Co., LTD命名。

大阪世博倡議主題是「設計充滿生命光輝的未來社會」，副標題有3個，包括挽救生命、賦予生命力量、連接生命，期盼透過此展，共同努力達成聯合國所訂定的永續發展目標（SDGs）。

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大阪世博舉辦的地點在大阪市夢洲，展期是2025年4月13日至10月13日之間，為期184天。展覽會館等建設工程預定2023年度開始，同樣2023年度開始預售門票，預計吸引2820萬人次觀賞。

根據日本官方提供的資訊，目前有87國及歐盟（EU）、東南亞國家協會（ASEAN）事務局等16個國際組織表示將參與大阪世博。不過，日本國際博覽會協會設定的目標是招攬到150國、25個國際組織參展。（編輯：林憬屏）1110403