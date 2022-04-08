不捨彭明敏辭世 賴清德：台灣開創新路先行者

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北8日電）前總統府資政彭明敏辭世，副總統賴清德今天表示萬分不捨，對台灣而言，彭明敏是開創新路的先行者；對他而言，是令人尊敬的師長、民主前輩，更是共同為理想打拚的夥伴。

賴副總統今天臉書發文敬悼彭明敏，他表示，接到消息，萬分不捨，回憶著這位忠於理想、歷經苦難，卻勇敢堅毅、平實待人的賢者，他波瀾壯闊的一生：經歷過戰爭的殘酷，遭受過特務機關的逮捕監視，也曾被迫流亡海外，但他一生為了自由的滋味，傾盡所有、無怨無悔。

賴副總統表示，彭明敏一生都走在台灣民主的最前面，也浪漫地書寫對自由的想像。

「符合台灣需要的憲法，建立責任政府，保障基本人權，實現真正民主，走向國際社會」，賴副總統說，彭明敏當年所揭示的「台灣自救運動宣言」，就是今天要走的路，彭明敏的精神與他踏過的腳步，「我們會接續的走下去，持續深化台灣民主」。

「謝謝您，彭明敏教授」副總統表示，對台灣而言，彭明敏是開創新路的先行者；對他而言，「您是令人尊敬的師長、民主前輩，更是共同為理想打拚的夥伴。謝謝您終其一生的奮鬥不懈」。逝者已遠，典範猶存，一生浪漫的彭明敏教授，台灣會永遠會懷念、感謝。

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民進黨發言人周江杰說，彭明敏終其一生為台灣民主奮鬥，努力捍衛台灣主權獨立的理念，為台灣主權尊嚴和民主自由打拚，其對台灣民主自由的堅守，以及台灣本土文化的推廣，台灣人民會永遠記得與感謝，民進黨要再次表達感念，感謝彭明敏教授這一生為他深愛的台灣犧牲貢獻，民進黨必會將其精神與意志永續傳承。

台灣制憲基金會也發布新聞稿指出，董事長辜寬敏緬懷、感念彭明敏，辜寬敏說，當年他因彭明敏而「陪嫁」至民進黨，至今對民進黨仍有很高的期許，希望黨能牢記建黨初衷，對於「正名制憲」、「國家正常化」的目標，能化為更實際的行動，才是最好緬懷彭明敏的方式。（編輯：蘇志宗）1110408