綠委號召看時代革命帳號被停權 NCC：會與臉書溝通

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委吳秉叡今天說，他曾包廳邀民眾看紀錄片「時代革命」，並在臉書投放廣告宣傳，帳號卻被臉書停權一週、觸及率下降；NCC主委陳耀祥表示，言論自由必須維護，會持續跟臉書溝通。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

吳秉叡質詢時提到，他之前包廳，想邀請民眾一同觀賞記錄香港反送中事件的電影「時代革命」，希望民主自由的普世價值可以在全世界發揚，必須要支持這個理念。

吳秉叡說，為了讓更多人知道這個訊息，因此在臉書投放廣告，結果他投放廣告的帳號被臉書停權一週，觸及率也明顯下降。

吳秉叡質疑，會有這種狀況，最大原因在於臉書審查這些言論投放時，所使用的中文地區是以中國人來看，當中國政府把時代革命列為敏感名詞時，就會發生這樣的後果，為了維護信仰價值，是否能跟臉書談看看。

國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥說，維護自由民主是基本價值，立委反映的議題，NCC有跟臉書溝通，但現在沒有法律強制規定，目前只能用溝通的方式來處理；此外，這種情況不是只有在中文世界發生，其他地方也有類似問題，會持續與臉書或其他社交軟體溝通。（編輯：張均懋）1110408