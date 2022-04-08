法國在台協會拜會立院外委會 肯定台灣援贈烏克蘭

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）法國在台協會主任公孫孟今天拜會立法院外交國防委員會，民進黨外委會召委羅致政表示，此為法國在台協會首度主動希望向立院外委會說明法方政策立場，具象徵意義，公孫孟並對台灣積極人道援助烏克蘭表達高度肯定。

會談時間約一小時，由法國在台協會先報告，再由每位立委提問，包括國民黨立委江啟臣、溫玉霞、民進黨立委羅致政、何志偉、林靜儀等多位跨黨派立委出席，歐盟駐台代表處也派員參加。

羅致政接受中央社訪問指出，公孫孟首先說明法國對烏克蘭戰爭的基本立場，法國不能容忍俄羅斯入侵他國、屠殺迫害的行為，在作法上，法國除對烏克蘭採取人道救援，也對俄羅斯實施經濟制裁等手段，最後則談到未來展望，法國盼望戰事能盡早和平解決。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）日前批評法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）多次與俄羅斯總統蒲亭「溝通交涉」，指責「沒人會與希特勒談判」。

羅致政表示，法國在台協會向外委會說明，馬克宏期盼透過對話解決問題，馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話的次數，遠比與蒲亭對話次數多。

羅致政表示，他在會中詢問以「戰爭罪」追究蒲亭行徑的實質作法，對方表示目前將先大量蒐集資料，未來可能訴諸國際法庭或其他途徑；他也詢問烏克蘭戰事，是否會讓歐盟重心從印太地區轉往歐洲，對方表達不會，印太戰略仍是歐盟長期關注重點。

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何志偉在臉書貼文表示，他向公孫孟提出全台灣民眾都想知道的問題，即台灣不希望烏克蘭被孤立、也不希望台灣被孤立；他和所有台灣人都想知道，台灣要如何在國際社會上扮演更重要角色。

何志偉接受中央社訪問時表示，不能代為轉述對方回答內容，但他相信歐盟友人既然注意並肯定台灣對烏克蘭的強大愛心物資與捐款，台灣與歐盟應是值得信賴的夥伴。（編輯：林克倫）1110408