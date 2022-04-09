中正紀念堂銅像如何處理 蔣萬安：社會充分溝通

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備戰台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安（中）9日上午出席健行活動前受訪表示，從8日開始出現不少中正紀念堂轉型的討論，這是好事，持開放態度，讓社會充分溝通與對話，提出具有視野、歷史高度的看法，就是他的本意。中央社記者王飛華攝 111年4月9日

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨立委蔣萬安拋出中正紀念堂轉型方案，文化部長李永得認為應先說清楚銅像與堂體要如何處理。蔣萬安回應，應讓社會充分溝通，絕不是任何一個人可任意決定；若還有人要刻意操作意識形態、社會仇恨對立，根本不值得一談。

備戰台北市長選戰的蔣萬安昨天拋出中正紀念堂轉型方案，身為蔣家後代的他表示，應用更高視野、未來性觀點，來看待中正紀念堂的歷史地位，可朝向升級為「台灣建設紀念館」。

蔣萬安上午出席台北市南港區健行活動前受訪表示，從昨天開始出現不少中正紀念堂轉型的討論，這是好事，持開放態度，讓社會充分溝通與對話，提出具有視野、歷史高度的看法，就是他的本意。

對於是否討論銅像問題，蔣萬安則說，最重要的是讓社會能夠充分溝通討論，這絕對不是任何一個人、政黨、少數官員可以任意決定。

他說，拋出建設台灣這樣的價值，是希望能夠讓園區更具有歷史視野的高度，將過去70年來所有為中華民國、台灣這片土地付出貢獻的各族群、世代能夠被彰顯，如果還有人要刻意藉由園區的轉型，操作任何意識形態、社會仇恨對立，這根本不值得一談。

至於拋出中正紀念堂轉型方案後，是否擔心年底選舉流失深藍選票，蔣萬安表示，對的事他都會堅持，在討論此議題時應讓社會充分對話。「它其實乘載了所有台灣民眾共同的記憶」，這一點就應該讓大家好好討論、理性對話，未來共同決定。

面對與台北市長選戰可能對手、台北市副市長黃珊珊，出現民調越來越接近的狀況，蔣萬安說，他就是做好準備，全力以赴，確立目標就奮勇向前；會持續勤走基層、傾聽大家的意見，這是最重要的事情。

至於會不會提前宣布參選台北市長，蔣萬安僅說，他就是持續勤走基層，從上一屆立委到這一屆，一直都是如此，過去這樣，未來也是這樣。（編輯：黃瑞弘）1110409

國民黨立委蔣萬安（左）9日上午出席台北市南港區淨山健行活動，向民眾拱手致意。中央社記者王飛華攝 111年4月9日

備戰台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安（右）9日上午出席南港淨山健行活動，向現場民眾致意。中央社記者王飛華攝 111年4月9日