蔣萬安拋中正紀念堂轉型方案 藍營內部意見不一

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨立委蔣萬安拋出中正紀念堂轉型升級為「台灣建設紀念館」方案，黨內意見不一。國民黨立委林為洲認為很好，可讓中正紀念堂變成中性的紀念館；孫文學校總校長張亞中表示，轉型或改名會沒收許多人的美好記憶。

備戰台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安昨天拋出中正紀念堂轉型方案，他表示，應用更高視野、未來性觀點，來看待中正紀念堂的歷史地位，應該可以朝向升級為「台灣建設紀念館」。

據了解，蔣萬安近期積極走訪基層，與里長、議員碰面，獲得許多民意及建議。蔣萬安在幾經徵詢後，對中正紀念堂議題以「升級」為方向，提出「台灣建設紀念館」主張，希望透過多元的討論思考，化解社會對立，並藉由廣納各族群、多個世代為台灣的付出與貢獻，彰顯正向的力量。

蔣萬安並認為，台灣的民主價值及轉型正義，不是哪一個政黨說了算，國民黨也可以提出方向、論述，參與社會討論，才能帶領台灣持續向前邁進。

國民黨立委林為洲今天在接受中央社記者訪問時說，他認為蔣萬安提出的方案很好，是個不錯的方向，正面呈現台灣過去建設的歷史，而白色恐怖也是歷史的一部分，同樣可以呈現，讓功過並陳，變成一座中性的歷史紀念館。

他並指出，中正紀念堂建築不用特別處理，到時候看內容要放什麼，至於銅像放不放可以討論，放著也不一定不好。

張亞中表示，中正紀念堂的存在已是台灣不同世代的共同記憶，既是公共財，也是故總統蔣中正對於台灣付出與貢獻的象徵與紀錄，絕非一家一黨之事。蔣萬安有其意見與看法，但無法代表絕大多數的台灣人，此事應當以民意為依歸。

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張亞中並強調，如果要成立台灣建設紀念館，可以另尋合適的地點，才是尊重「台灣建設」過程中每個值得紀念的人、事、物；400年來，台灣這塊土地上沒有一位領導人可以超越蔣中正對台灣的貢獻，「建個紀念館不應該嗎」。

國民黨副秘書長兼任文傳會主委王育敏說，尊重蔣萬安個人的看法，兩蔣對中華民國與台灣「光復台灣、保衛台灣、建設台灣到民主台灣」的歷史貢獻不容抹煞，這也是國民黨持續捍衛、傳承的遺產；至於中正紀念堂是否轉型、如何轉型，應尋求社會共識，反對民進黨意識形態操作。（編輯：郭無患）1110409