推永續發展 蔡其昌：國際趨勢促使企業落實減碳

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（中央社記者王承中台北10日電）立法院副院長蔡其昌今天表示，過去總認為環保與經濟發展是二元對立的，但現在的國際趨勢，已經讓企業不得不思考如何落實減碳作為。民進黨立委林靜儀則指出，發展永續可協助台灣走向國際。

為因應2050淨零碳排目標，由行政院國家永續發展委員會委員陳治維發起的「台灣零碳協會」今天舉行成立大會，現場邀請立法院副院長蔡其昌、民進黨立委林靜儀、賴品妤，台灣金融研訓院永續金融召集人陳鴻達及元大金控策略長吳杰等人出席。

立法院聯合國永續發展策進會會長蔡其昌表示，過去總認為環保與經濟發展是二元對立的，但現在的國際趨勢，已經讓企業不得不思考如何落實減碳作為；他於2020年在立法院成立聯合國永續發展目標策進會，就是希望能夠連結社會各界，一起為永續減碳努力。

曾於2017年在立院成立聯合國永續發展諮詢委員會的林靜儀指出，永續不只是環保領域問題，更是外交問題。她過去擔任立委時，只要向國外政府機構表示，台灣有在發展永續，他們就會想要跟台灣開會討論，所以永續發展是協助台灣可以走向國際的重要議題。

賴品妤表示，面對2050淨零碳排目標，台灣社會不論政府及產業都面臨巨大挑戰，此挑戰不僅是未來台灣與國際社會接軌的關鍵，更關係到台灣產業未來20、30年間，能否透過減碳的努力，來站穩國際供應鏈的關鍵地位。

陳治維則指出，近年來，無論是國際上或是台灣，各界均積極探索如何促進、甚至落實永續作為。台灣作為出口導向經濟體，更應積極思考、把握淨零契機，轉型蛻變成更好的國家。

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陳治維表示，未來協會首先從「檢視暨評估台灣縣市減碳方案之可行性」計畫開始，納入各界觀點，督促各級政府落實減碳路徑，一同建構永續台灣。

陳治維指出，碳權、碳稅雖然是挑戰，但國際貿易十分強調如何強化貿易與環境的相互支持。如果台灣能夠透過完善的碳關稅因應機制，藉此把握發展新技術的契機，碳關稅也能成為應對其他排碳大國傾銷行為的武器，藉此保護台灣產業發展的動能。（編輯：林興盟）1110410