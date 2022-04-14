銓敘部擬朝3面向修法 使公務員依表現獲合理晉升

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（中央社記者陳俊華台北14日電）銓敘部今天說，規劃修公務人員陞遷法，並參酌各界意見，將朝「擴大甄選人才管道」、「落實功績制原則」和「增加機關用人彈性」等面向研議，使公務人員依工作表現獲得合理陞遷。

考試院透過新聞稿表示，今天院會中，銓敘部以「公務人員陞遷法修法規劃方向」為題，進行業務報告。

銓敘部表示，因時代快速變遷，為有效提升政府施政績效，回應人民提高服務品質的期待，所以規劃研修陞遷法，希望讓機關在人才的拔擢及培育上能更有彈性，使公務人員依其工作表現獲得合理陞遷，以強化政府施政能量，提供更優質服務。

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銓敘部指出，這次陞遷法修法規劃，主要是配合政府重要政策和機關實務需要，並參酌各界相關建議，朝「擴大甄選人才管道」、「落實功績制原則」和「增加機關用人彈性」等面向研議；後續將循法制作業程序辦理相關修法事宜。

考試院長黃榮村說，良好的陞遷制度，不只可提供公務人員公務生涯規劃的願景，激勵公務人員發揮潛能，創造工作績效，同時也能提升政府施政效能。銓敘部正積極研修公務人員陞遷法制，期許能尋求最適策略、優化人才成長環境，厚植國家公務人力資本，進而提升政府整體服務效能及國家總體競爭力。（編輯：翟思嘉）1110414