政院提修法 公益信託增訂行政法人等為受託人

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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院會今天通過「所得稅法」及「遺產及贈與稅法」部分條文修正草案，強化公益信託適用租稅優惠要件，增訂行政法人或符合條件的公益法人，得為公益信託受託人，同時建立公益信託申報制度等機制。

財政部在政院會後發布新聞稿說明，修法是因公益信託類型日趨多元，現行規定得享租稅優惠的受託人資格僅限「信託業法」所稱的信託業，外界時有放寬建議，另外則為防杜藉公益信託之名，獲取不當租稅利益；草案將送立法院審議。

財政部指出，「所得稅法」及「遺產及贈與稅法」部分條文修正草案，修正重點包含，強化公益信託適用租稅優惠要件，受託人除信託業者外，增訂行政法人或符合一定條件的公益法人，也得為公益信託受託人。

草案也建立公益信託申報制度，增訂個人提供財產成立或捐贈公益信託的申報義務。

財政部說，贈與稅部分，遺贈稅法修正條文規定，民眾提供財產成立或捐贈公益信託，不論該公益信託是否符合適用租稅優惠要件，贈與人在同1年內贈與他人的財產總值超過贈與稅免稅額，也就是新台幣244萬元時，應於超過免稅額的贈與行為發生後30日內，辦理贈與稅申報。

至於所得稅，財政部說，所得稅法修正條文要求，公益信託受託人應於每年5月內，填具結算申報書，申報上一年度所得額。

草案也明訂公益信託存續期間所得徵免及申報程序，違反申報義務將視情節處以罰鍰；草案並新增返還機制，同時明定捐贈人或委託人受返還相關規定。

而兩稅法草案為配合「信託法」修正草案，施行日期將由行政院定之。（編輯：翟思嘉）1110414