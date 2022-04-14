國民黨高市議員登記 第4、10選區競爭激烈擬辦初選

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）國民黨高市議員預計提名36人，共有39人領表，13日至15日辦理登記作業，已有35人完成登記。目前預估第4、第10選區將辦理初選，尤其第4選區競爭激烈，將有5名新人爭搶1席。

國民黨年底高市議員選舉將提名36席，有39人領表，13日至15日辦理登記作業，有人打團體戰一起登記、也有人找大咖助陣，截至今天已有35人完成登記。

現任議員黃柏霖、陳美雅、陳若翠、邱于軒、宋立彬、李雅芬等人上午一起到國民黨市黨部登記，並高舉與前高市副市長李四川的合照喊「川伯精神，服務傳承」，表示將傳承李四川做實事的精神。

高市議會副議長陸淑美今天也邀蔡金晏、黃香菽、李亞築、李眉蓁、鍾易仲、蔡武宏、林義迪、吳利成、黃天煌、王耀裕、呂謦煒等12人一起登記，陸淑美說，國民黨要重視主流民意，並公平競爭、協調溝通，才能團結贏得議會過半目標。

議長曾麗燕今天也完成登記，她說，國民黨團結勝選最重要，對下屆議會國民黨籍議員席次過半，深具信心，國民黨將在議會繼續發揮監督力量。

已故前高市議長許崑源的女兒許采蓁也已登記，宣告將接續父親的腳步，投入第8選區（前金、新興、苓雅區）市議員選舉。

第4選區（左營、楠梓區）新人競爭激烈，白喬茵邀黨籍台南市長擬參選人謝龍介相挺，同區新人李昶志則有前國民黨主席江啟臣陪同，互別苗頭。

國民黨高市議員保障現任優先提名，國民黨高市黨部接受中央社記者訪問表示，是否辦理初選，要視登記情況而定，若有選區超額登記，會先開協調會協調，協調無果，再辦理初選。

市黨部預估目前有第4選區及第10選區（前鎮、小港區）需辦理初選，第10選區提名3席，現任2席，新人2人搶1席。第4選區新人參選爆炸，提名5席，除現任4席保障提名外，將有5名新人要搶1席。

另對國民黨高市長人選遲未出爐，謝龍介受訪說，黨應從各方面思考，在艱困選區不能墨守成規，可不按牌理出牌。江啟臣則受訪表示，應由市民選擇，黨中央也正在徵詢，希望找出好人選獲民眾支持，進一步讓高雄更好。（編輯：黃世雅）1110414