帛琉海洋大會落幕 張子敬發表台灣成功環保政策

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行政院環境保護署長張子敬於「解決海洋污染」場次發表演說，講述台灣於海洋廢料處理上的努力及成果。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年4月15日

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）在帛琉舉辦的第7屆「我們的海洋大會」昨天落幕，代表台灣出席的環保署長張子敬會中發表專題演說，並與帛琉總統惠恕仁、馬紹爾群島駐聯合國大使卡布亞會談，惠恕仁與卡布亞都盛讚台灣擁有進步科技環境知識，台灣可強化與太平洋各國合作。

「我們的海洋大會」（OOC）13、14日在友邦帛琉舉行。外交部上午發布新聞稿指出，張子敬在會中發表專題演說，並偕外交部政務次長田中光、駐帛琉共和國大使黎倩儀、海洋委員會海保署長黃向文等，與惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及卡布亞（Amatlain Kabua）會談，針對海洋保育、永續漁業發展等議題廣泛交換意見。

外交部指出，惠恕仁與卡布亞在會談中都認為，台灣擁有進步的糧食研發技術與大氣環境知識，可以與友邦及太平洋各國合作，共同應對氣候變遷導致的各種問題，包括糧食安全、永續漁業與海平面上升威脅。

田中光則表示，台灣將以自身經驗及科技，發揮互助合作、同舟共濟精神，與各國一起為海洋永續發展攜手前進。

張子敬並在大會的「解決海洋污染」主題場次中發表專題演講，他特別說明台灣致力將環保政策與國際接軌，善盡保護地球責任，台灣垃圾回收率達六成以上，PET寶特瓶回收率高達九成以上，顯示台灣追求環境永續發展的決心。

張子敬在會中介紹，台灣積極執行海岸廢棄物清理、源頭漁業廢棄漁網具管控、河川陸源垃圾欄除等一系列「向海洋致敬」政策，他也展示台灣廠商新光合成纖維利用帛琉海廢料製成的OOC官方島衫，獲得各國代表與NGO團體對台灣環保政策成果一致肯定。

外交部指出，海洋委員會政務副主委蔡清標受邀在OOC大會「實現海洋安全」主題場次公開發表台灣的承諾，他表示台灣將落實執行「智慧航安服務建置暨發展計畫」，確保海域航行安全；台灣也將持續強化海上人道救援國際合作搜救能量，支持國際合作打擊毒品走私等海上跨境犯罪，展現台灣對OOC維護海洋安全理念的堅定支持。

張子敬與所有團員皆受邀出席OOC大會主辦的閉幕酒會，惠恕仁致詞時再次感謝台灣協助帛琉順利舉辦OOC所做的貢獻，充份彰顯台帛兩國長久以來的深厚邦誼。

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此外，外交部也透過新聞稿表示，國際合作發展基金會在「我們的海洋大會」會議期間辦理2場大型展覽及2場周邊會議，有助與會各國瞭解台灣在海洋領域的專業知識及經驗，進而拓展相關合作機會。

外交部說，惠恕仁偕第一夫人共同出席，展現對台灣的重視及支持。田中光致詞時，代表政府及人民向惠恕仁致上最高謝忱，感謝帛琉邀請台灣籌組官方代表團出席OOC會議，有助促進台灣與理念相近國家共同研擬氣候變遷的調適方案。（編輯：張均懋）1110415

海洋委員會政務副主任委員蔡清標於帛琉海洋大會「實現海洋安全」場次發表台灣承諾，展現台灣對海洋保育的決心。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年4月15日