賴副總統任十大傑出青年選拔評審主委 籲踴躍參與

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（中央社記者賴于榛台北15日電）副總統賴清德將擔任第60屆十大傑出青年選拔的評審主委。他今天出席記者會時，呼籲全國青年踴躍參加，也盼選拔工作順利完成，讓台灣社會凝聚更大的力量，推動國家向前邁進。

國際青年商會中華民國總會今天舉行第60屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會，公布賴副總統將擔任第60屆十傑選拔評審委員會主委，並由總會長黃信豪頒委任聘書予賴副總統。

賴副總統致詞時表示，國際青年商會是國際4大公益團體之一，每年舉辦的「十大傑出青年」選拔活動，從各領域選出傑出青年，除了鼓勵、肯定年輕人，也希望能透過該獎項，為更多年輕人提供學習榜樣。

賴副總統說，「十大傑出青年」歷屆得獎人，在台灣各行各業不同領域中綻放光芒，協助台灣繁榮發展，很榮幸受邀擔任第60屆評審委員會的召集人，未來，評審委員會一定會秉公處理，確保活動公平、公正、公開，選拔出最優秀、最具代表性的年輕人。

他說，這項選拔活動的評審項目包括經濟發展、科技研發、醫學研究、體育、文化、社會服務及人權關懷等領域，歡迎全國青年踴躍參加選拔，盼各大公益團體也能推薦傑出青年。

最後，賴副總統說，希望第60屆十大傑出青年的選拔工作順利完成，讓台灣社會凝聚更大的力量，推動國家向前邁進。

賴副總統今天稍早也前往大龍峒保安宮出席「2022保生文化祭保生大帝聖誕三獻禮祭典」，祈求保生大帝保佑台灣國泰民安、風調雨順。

包括總統府國策顧問、保安宮董事長廖武治、國策顧問廖全平、內政部次長陳宗彥及文化部次長李靜慧等皆出席此活動。（編輯：翟思嘉）1110415