政府徵用快篩試劑 國民黨：沒配套衝擊民眾生活

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨今天表示，行政院昨天宣布徵用快篩試劑，卻未提出相關配套措施，讓現階段急需快篩證明的民眾買不到、領不到、用不到，市面上嚴重缺貨，衝擊民眾的生活日常，政府應該儘速因應試劑缺貨亂象。

行政院長蘇貞昌昨天表示，為因應民眾需求，提供量足價穩的快篩試劑，降低重症死亡，自今天起徵用快篩試劑，目標每月4000萬劑。

國民黨文傳會副主委林家興今天下午透過新聞稿表示，雖然指揮中心公布全台公費快篩試劑發放診所名單，但必須是民眾出現呼吸道等症狀，選擇到名單上的診所就醫，經醫師看診評估後始可發放快篩試劑，並非直接免費領用。

林家興說，當前實際情況是許多公司或企業因內部員工或同棟大樓人員發燒，其他員工需要快篩證明才能到班工作，但市面上因為政府宣布徵用快篩試劑，已經嚴重缺貨，甚至傳出有人囤積的訊息，導致真正需要快篩試劑的民眾買不到，造成相當大的不便。

林家興指出，政府希望如同當時徵用口罩的方式，快篩試劑能妥適分配並壓低價格，但行政院倉促宣布之後，卻看不到相關配套措施，例如期程安排、徵用快篩試劑的價格、領取的規劃、若無呼吸道等症狀該如何領取等，相關的作法皆未準備妥當，更沒有向民眾說清楚，就宣布開始徵用快篩試劑，讓現階段急需快篩證明的民眾買不到、領不到、用不到，政府應該儘速因應試劑缺貨亂象。

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林家興表示，政府應儘速提出快篩試劑領用的相關配套措施，讓不論是否有呼吸道等症狀的民眾，只要有需求就能領用，並加強宣導讓民眾學習自主快篩，同時妥適規劃快篩陽性後的照護流程與自主管理等方式。

林家興指出，政府切勿走一步算一步，應該做好完整、完善的整體規劃，並向民眾清楚宣達，才能讓大家在疫情持續嚴峻之下，仍能安心、放心的維持日常生活。（編輯：蘇志宗）1110415