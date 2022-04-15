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首頁 / 政治

鄭宏輝不選民進黨竹市主委 陪陳建名登記拚連任

2022/4/15 19:09（4/15 20:06 更新）
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行政院顧問鄭宏輝（左）15日宣布不參選民進黨新竹市黨部主委，並陪現任主委陳建名（右）前往登記。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月15日
行政院顧問鄭宏輝（左）15日宣布不參選民進黨新竹市黨部主委，並陪現任主委陳建名（右）前往登記。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月15日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）民主進步黨新竹市黨部主任委員改選，截至今天下午5時登記截止，僅現任主委陳建名完成登記，形成同額競選，原有意參選的行政院顧問鄭宏輝則宣布不選，還陪陳建名登記。

民進黨新竹市黨部發布新聞稿表示，鄭宏輝強調「民進黨的傳統就是團結」，將和陳建名攜手，盡最大努力團結支持者，共同打贏年底新竹市長與新竹市議員選戰。

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陳建名表示，連任後會肩負使命，繼續以承擔的責任心帶領黨部，眼前最重要任務就是年底選舉，團結支持者，共同打贏選戰，延續民進黨優質執政。

民進黨新竹市黨部說，全國黨員代表應選2席，由新竹市議員施乃如、前新竹市議員林盈徹完成登記，市黨員代表應選24席，總計27人完成登記，黨部將於21日舉辦3項黨職選舉參選人號次抽籤，5月22日投開票。（編輯：李明宗）1110415

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